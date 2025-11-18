12 év fegyházat kértek a pedagógiai asszisztensre, aki szexuális cselekményt végzett két kisfiúval a gazdagréti óvodában

Kedden az előkészítő üléssel megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken annak a pedagógiai asszisztensnek a pere, akit azzal vádolnak, hogy két kisfiút is fogdosott a Gazdagréti Szivárvány Óvodában.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség 12 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kért a kétrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal vádolt férfire beismerés esetére azzal, hogy végleg tiltsák el őt minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna. A férfi tagadta a bűnösségét, és nem kötött alkut, így a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.

A 28 éves férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott gazdagréti óvodában. Feladatai közé tartozott a három és hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés velük, közös játék és az étkeztetés. Segítenie kellett a mindennapi életvitelüket, és szükség esetén délután vigyázott is rájuk.

A vád szerint a férfi visszaélt a felügyeleti jogkörével a feladatainak ellátása során, és több fiúgyermekkel is szorosabb kapcsolatot alakított ki, s alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi 2022-ben és 2023-ban két kisfiút is szexuálisan molesztált ruhán keresztül. A következő tárgyalás január nyolcadikán lesz.