Babakocsival és kerekesszékkel se lehet megközelíteni a peronokat a bicskei vasútállomáson, pedig ezt ígérte a kormány

2025. 11. 18. 20:57

Két éve adták át a bicskei vasútállomást, a kormány akkor azt ígérte, hogy mindenki számára elérhető lesz a bejutás. Az állomás azonban azóta sem teljesen akadálymentes – tudósít az RTL Híradó.

A helyszíni riportban bemutatták, hogy bár az aluljáróba történő lejutás akadálymentesített lett, a feljutás azonban már nem. A vágányokhoz csak lépcső vezet fel, ezen azonban kerekesszékkel, de babakocsival sem lehet feljutni. Ahogy a vasút túloldalára sem lehet így átjutni – egy kismama például arról számolt be, hogy 20 percet kell emiatt kerülnie.

Az RTL Klub kérdése az Építési és Közlekedési Minisztérium azt válaszolta: az akadálymentesítést később végzik el, amikor a fejlesztésre lesz pénz.

