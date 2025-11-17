kőröshegyi völgyhídvideóbalesetkamera
Brutális ködben történt baleset rögzített a Kőröshegyi völgyhíd kamerája

2025. 11. 17. 10:55
Egy műszaki hibás kukásautó vesztegelt a Kőröshegyi völgyhídon, az óriási ködben november 11-én reggel. A diszpécser azonnal észlelte az álló járművet, és értesítette az útellenőrt, aki a helyszínre indult. A változtatható jelzésképű táblák (VJT) már előre figyelmeztették az utazókat a megváltozott körülményekre, ennek ellenére egy gépjármű vezetője későn észlelte az úton álló járművet.

Bár a kormányt elrántotta, autója jobb oldalával nekihajtott a kukás autónak, megpördült, és a forgalommal szemben állt meg. Mindezt az MKIF Zrt. kamerája rögzítette:

Szerencsére a baleset közvetlenül egy mentőautó mögött történt. Azonnal felkapcsolták a megkülönböztető jelzéseket, és a mentő személyzete perceken belül a segítségére sietett az érintett gépjármű vezetőjének.

Az MKIF Zrt. közlése szerint a szerencsés körülményeknek köszönhetően komolyabb személyi sérülés nem történt.

