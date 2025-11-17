Másfél évnyi bántalmazás után kért segítséget egy nő, akit rendszeresen vert a párja a gyerek előtt

Másfél évnyi bántalmazást követően fordult a nő a rendőrséghez egy középkorú édesanya. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nő november nyolcadikán ment be a helyi kapitányságra, hogy segítséget kérjen, mert az élettársa többször is bántalmazta őt a közös otthonukban, és életveszélyesen megfenyegette őt. A 24 éves férfi tettét az élettársával közösen nevelt gyermek is többször végignézte.

A rendőrök a férfit a lakásában elfogták, majd előállították. A kapcsolati erőszakkal, valamint kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.