Sorra derülnek ki a nevek, hamarosan teljes lesz a lista, hogy kik csatlakoznak Magyar Péterhez a gátfutásba oltott maratonra

Szajki Bálint / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 11. 17. 15:03
Szajki Bálint / 24.hu
Este hét órakor a Tisza felfedi, kikkel készül kihívni a Fideszt 105 egyéni választókerületben (a 106.-ban maga a pártvezér indul): mindenhol 3–3 jelöltet neveznek meg, akik közül két hét alatt egy kétfordulós szavazás kirostálja, melyikük maradhat talpon, és hívhatja ki a Fideszt. A végső jelöltek bejelentésének november 30-ai céldátumát egyszer sem módosította a párt, de a kiválasztási folyamat egyre rövidebb lett. Néhány nagyágyú neve már a hivatalos közzététel előtt kiszivárgott.

Többszöri halasztás után hétfőn este 7 órakor kiderül, kik közül kerülnek ki a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjei.

November 17-én, hétfőn a rendszerváltás fontos állomásához érkezünk: bejelentjük a Tisza jelölt-jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben. Orvosokat, tanárokat, ápolókat, gyermekvédelmi szakembereket, vállalkozókat, gazdákat, jogászokat, művészeket, mérnököket. Hús-vér embereket, bátor magyar hazafiakat

– ígérte Magyar Péter, aki már politikai karrierje kezdetén arról beszélt, hogy a Tiszánál nem „szivarfüstös szobákban”, hanem a közösség bevonásával, demokratikus úton választják ki a jelöltjeiket.

Így alakult ki a tiszás jelöltlista a 2024-es EP-választáson, és így döntenek arról is, kikkel tervezik legyőzni a Fideszt a 106 egyéni választókerületben jövőre (pontosabban csak 105-ben alkalmazzák ezt a módszert, miután az elnökség úgy döntött, hogy a Hegyvidéken Magyarnak nem lesz párton belüli kihívója). A kiválasztási folyamat kétlépcsős:

  • a folyamat első állomása, amikor is a több ezer jelentkezőből megnevezik minden választókerületben azokat a jelölt-jelölteket, akiket a párt vezetése ajánl a Tisza közösségének. Kerületenként három jelöltet, tehát összesen 315 személyről rántják le a leplet. A Tisza honlapján olvasható folyamatismertető szerint a jelöltek ezután bemutatkoznak a Tisza Szigeteknek, és közösen végigjárják az adott választókerületet. Erre nem lesz sok idejük, ugyanis az első körös szavazásra már november 23–24-én sor kerül.
  • Miután a politikai közösség két jelöltre szűkítette a mezőnyt, a választókerület lakossága dönt arról, ki legyen a végleges jelölt. A második szavazás egyből az első forduló után kezdetét veszi, november 25–27-e között viszont már bárki szavazhat, aki akar, nem csak a szimpatizánsok.
  • November 30-án az eredmények ismeretében a Tisza megnevezi az összes jelöltjét.
  • Szavazni mindkét körben a nemzethangja.hu oldalon lehet majd.

A jelöltállítással viszont több probléma is akadt.

