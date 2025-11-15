24/7: Az amerikai védőpajzs máris megbuktatta a BBC vezetőit

BBC: Trump csak egy év mentességet adott Magyarországnak

– adtuk tovább múlt szombaton a brit közmédia értesülését, keddre lemondott a vezérigazgató és a hírigazgató is. Saját műsoruk, a Panorama akár így is bemutathatta volna, mi történt, hiszen Donald Trump a Capitolium ostroma előtt mondott beszédével is ezt tették: kihagytak egy fontos részletet a közepén.

Elég szerencsétlen dolog attól az intézménytől, ami kétségkívül sokkal kevésbé a pártatlan médiacsinálás bezzegje, mint amennyire szerencsétlenebb országokban példálózva annak tartják, de attól még erősebb pillanataiban őrzi azt a fajta pártatlanságot, amire nagy szükségük van azoknak, akik meg az elméjük épségét őriznék a visszhangkamrákban ordítozó szekták korában. Még múlt heti a Simó Györggyel készült interjúnk, amiben pont ezt a közönséget, meg az őket kiszolgálókat temeti, nagy szerkesztői örömünkre – és minthogy a BBC-nek is időről időre meg kell erősíttetnie az őket eltartó, kötelezően fizetendő licence fee intézményét, a kreatív szerkesztéssel ők se könnyítették meg a saját dolgukat.

Ellenben a másképp kreatív Barabás Richárddal és Cseh Katalinnal, akiknek hála lesz választási lehetősége azoknak, akik

eddig nem tudták eldönteni, hogy a DK vagy a Kutyapárt veszítse el az ő listás szavazatukat.

Más szavakkal: nem túl valószínű, hogy Barabás képében Hollandia után pár hónappal Magyarország is nyíltan meleg miniszterelnököt választ. De ha valóban kiállítják az országos listához szükséges 71 jelöltet (hogy aztán ők a Tisza jelöltjei mellett és maguk ellen kampányoljanak, demonstrálva, milyen jól sikerült a választási rendszer), akkor több ember telefonszámát tudják, mint ahány tagja a Párbeszédnek valaha volt.

