Tömeges ételmérgezés: egy beteg kislány apja magánúton készíttetett széklettenyészetet, megérkezett a laboreredmény

Calicivírus jelenlétét és Staphylococcus baktériumot is kimutatott a hatósági vizsgálat az egyik beteg gyereknél, aki a múlt heti tömeges ételmérgezés áldozataként került kórházba – tudta meg a Magyar Hang.

Mint ismert, több száz fiatal lett rosszul november 6-án a Budapesten, közülük nyolcvanan a Heim Pál kórház ellátására szorultak. Az esetet kiemelten kezelte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a fővárosi kormányhivatal is, de azóta nem közöltek új információt.

Egy fertőzött kislány édesapja, Szabó Ádám ugyanakkor hiteles laboreredményeket juttatott el a Magyar Hanghoz. Az ő lánya is kórházba került, az orvosként dolgozó férfi pedig nem várta meg a minták központi kiértékelését, magánúton készíttetett széklettenyészetet a betegtől vett mintából.

Már az első laboreredmény kimutatta a calicivírus jelenlétét a mintában, később pedig az NNGYK hivatalos tesztje (amit az érintett szülőnek küldtek el) megerősítette ezt. Sőt, többet. A gyógyszerészeti központ a Calici mellett Staphylococcus aureus baktériumot azonosított a mintában, utóbbi esetében a hasmenéses-hányásos (tehát általános ételmérgezéses) tüneteket kiváltó enteroxin termelés szintjét is vizsgálták.

A cikk szerint az azonosított vírus közvetlenül széklettel, székletmaradványokkal történő érintkezéssel terjed, és átadásához elég, ha egy fertőzött nem mos alaposan kezet, vagy beletüsszent a levegőbe – de mosatlan (és fekáliával valamilyen módon érintkező) zöldségek, gyümölcsök is lehetnek a fertőzés forrásai, ráadásul elképesztő intenzitással és hatékonyan terjed.

A Staphylococcus szintén előfordulhat ürülékben, de az emberi orrnyálkahártyában is megtelepedik, és cseppfertőzéssel terjed, tették hozzá.