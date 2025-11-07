Jakab Péter nem kíméli az új miniszteri biztost

Jakab Péter, a térség országgyűlési képviselője nagyon kritkusan reagált arra, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolc alpolgármesterét, Hollósy Andrást nevezte ki miniszteri biztosává.

A Nép Pártján elnöke közösségi oldalán úgy vélte, ez olyan előléptetés, ami számára azt jelzi, milyen mélyre süllyedt Magyarország. Jakab Péter szerint Miskolc és térsége fejlődését az szolgálná, ha a Fidesz eltűnne a hatalomból. gát.

Bandi, mondom mi az első lépés a sikerhez! Tűnjetek el!

Kukaátadó Hollósy Bandit előléptették. Miniszteri biztos lett! Milyen mélyen lehet az az ország, ahol miniszteri biztossá léptetnek elő valakit, akiről nekem kb két dolog jut eszembe. Miskolc alpolgármestereként átadott egy kukát egy ovinak, és mióta átvette a Fidesszel a városvezetést, brutálisan megnőtt a Miskolcot elhagyók száma. És most ez az ember 2 évre miniszteri biztos lett. A feladata, megtartani Miskolc lakosságát.

A Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztosnak ennél több feladata lesz a Bükk Városa Program megvalósításával kapcsolatban. Ahogy írtuk, tavaly Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, Tóth-Szántai József és Hollósy András is a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP színeiben indult, szerzett mandátumot.

A polgármester egyébként szívből gratulált alpolgármesterének, aki miniszteri biztosként nem kap külön díjazást, juttatást, titkárságot, munkáját pedig Navracsics Tibor irányítja. A miniszter korábban Győrt helyezte fideszes gyámság alá, ám ott ellenzéki a polgármester.