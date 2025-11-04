Kamerákat rejtett a női vécékbe egy 22 éves kukkoló, de egy kiskorú lány kibabrált vele

Kamerákat helyezett el női mosdókban egy 22 éves balatonakarattyai férfi, hogy kukkolni tudja az illemhelyre érkező hölgyeket. De olyan is előfordult, hogy bement a mosdóba és a szomszédos fülkéből saját maga készített felvételt a mobiljával. A Veszprémi Járási Ügyészség többrendbeli tiltott adatszerzés bűntettével vádolja a fiatal férfit.

A Veol.hu beszámolója szerint az elkövető tavaly októberben, majd az idei év első három hónapjában hét különböző helyszínen, köztük egy balatonfüredi pizzéria és egy balatonakarattyai üzlet női mosdójában, vonaton, valamint egy budapesti felsőoktatási intézményben rögzített felvételeket, melyeket azután a mobiltelefonján, valamint más adathordozón tárolt.

Végül úgy bukott le, hogy egy budapesti lány észrevette az egyik balatonfüredi pizzéria mosdójában, hogy a szomszédos WC helyiséget elválasztó paraván fölött valaki felvételt készít róla a mobiltelefonjával. A talpraesett lány feljelentést tett, a rendőrség pedig rövid időn belül azonosította és felelősségre vonta a férfit.

Az ügyészség büntetővégzésben meghozandó pénzbüntetést kért a kukkolóra azzal, hogy kobozzák el tőle a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközöket. A férfi több mint 120 felvételt készített a nőkről az éttermek és vonatok vécéiben. Az esetekről ide kattintva olvashat bővebben.