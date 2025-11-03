Háborús szorongásáról írt az egyes számú DPK-ban Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége

Az október végén DPK-taggá váló Rába Tímea az orosz-ukrán háború miatti szorongásáról írt posztot az egyes számú DPK zárt Facebook-csoportjában, írja a hvg.hu.

Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége a bejegyzésében azt írta: háromgyermekes anyaként egyre többször szorong, és amikor a háborúról érkező híreket nézi, összeszorul a szíve. A posztban úgy fogalmazott:

Amikor a gyermekeimre nézek, gyakran elgondolkodom: milyen jövő vár rájuk? Meg tudjuk-e őrizni számukra a békét, a biztonságot, azt a fajta nyugalmat, amit én is szerettem volna továbbadni? Minden anyai ősztönöm azt súgja, hogy óvni kell őket. Bízom benne, hogy a jó végül felülkerekedik, és egyszer újra békésebb idők jönnek.

Tóbiás József 1998 és 2019 között országgyűlési képviselő, 2008 és 2010 között a Magyar Szocialista Párt (MSZP) frakcióigazgatója. 2002 és 2004 között az MSZP pártigazgatója. 2014. július 19-től 2016. június 25-ig az MSZP elnöke és frakcióvezetője. A képviselőről 2019 nyarán derült ki, hogy az előző év őszétől a Kanári-szigetekről ingázik Budapestre, ahova azért költözött ki, mert „családjában egy, a gyermeke egészségét érintő előre nem látott élethelyzet alakult ki”. Később azt állította, hogy csak a családja költözött ki átmenetileg Tenerifére, ő maradt Magyarországon, és gyakran látogatja őket. Tóbiás 2019 októberében lemondott a parlamenti mandátumáról, és visszavonult a politikától.