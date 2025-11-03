rába tímeadpkdigitális polgári kör
Belföld

Háborús szorongásáról írt az egyes számú DPK-ban Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége

RTL KLUB
24.hu
2025. 11. 03. 16:52
RTL KLUB

Az október végén DPK-taggá váló Rába Tímea az orosz-ukrán háború miatti szorongásáról írt posztot az egyes számú DPK zárt Facebook-csoportjában, írja a hvg.hu.

Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége a bejegyzésében azt írta: háromgyermekes anyaként egyre többször szorong, és amikor a háborúról érkező híreket nézi, összeszorul a szíve. A posztban úgy fogalmazott:

 Amikor a gyermekeimre nézek, gyakran elgondolkodom: milyen jövő vár rájuk? Meg tudjuk-e őrizni számukra a békét, a biztonságot, azt a fajta nyugalmat, amit én is szerettem volna továbbadni? Minden anyai ősztönöm azt súgja, hogy óvni kell őket. Bízom benne, hogy a jó végül felülkerekedik, és egyszer újra békésebb idők jönnek.

Tóbiás József 1998 és 2019 között országgyűlési képviselő, 2008 és 2010 között a Magyar Szocialista Párt (MSZP) frakcióigazgatója. 2002 és 2004 között az MSZP pártigazgatója. 2014. július 19-től 2016. június 25-ig az MSZP elnöke és frakcióvezetője. A képviselőről 2019 nyarán derült ki, hogy az előző év őszétől a Kanári-szigetekről ingázik Budapestre, ahova azért költözött ki, mert „családjában egy, a gyermeke egészségét érintő előre nem látott élethelyzet alakult ki”. Később azt állította, hogy csak a családja költözött ki átmenetileg Tenerifére, ő maradt Magyarországon, és gyakran látogatja őket. Tóbiás 2019 októberében lemondott a parlamenti mandátumáról, és visszavonult a politikától.

Kapcsolódó
A zuglói polgármester mellett kapott állást Tóbiás József, az MSZP korábbi elnöke
Szervező és stratégiai feladatokat lát el

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vádat emeltek Iványi Gábor, Szél Bernadett és több ellenzéki képviselő ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt
Összeverekedett két család a temetőben Mindenszentekkor, a bunyóról videó is készült
Egymás után dönti a csúcsokat a forint
Ifj. Schóbert Norbi kihívta Istenes Bencét: mindkét bajnoki övét el szeretné nyerni
Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik