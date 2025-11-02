Németh Balázs azzal riogatja a XV. kerületet, hogy ott van a főváros Ukrajna felől legkönnyebben megközelíthető része

A köztévé egykori híradósa, a Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs a kormánypárt képviselőjelöltjeként indul a 2026-os választáson Budapest 13. egyéni választókerületében.

A választókerületek átszabása miatt ehhez a vk-hoz tartozik a IV. kerület káposztásmegyeri része és a XV. kerületből Újpalota és Rákospalota.

A Vastagbőr blog hívta fel a figyelmet arra, hogy Németh a kerületben terjesztett reklámújságban Ukrajna relatív közelségével riogatja a választókat.

A Fidesz-propagandista azt fejtegeti a kiadványban, hogy Észak-Pesten aggodalmat okoznak a migrációs kérdések.

Itt a XV. kerületben azt se felejtsük el, hogy keleti irányból, azaz Ukrajna felől ez a legkönnyebben megközelíthető része a fővárosnak, így kiemelten fontos, hogy megakadályozzuk Ukrajna uniós csatlakozását, és akár a vendégmunkások, akár az ukrán alvilági alakok betelepülését

– mondta Németh, aki természetesen Brüsszeltől is megvédené az kerületi családokat.

Németh Balázs volt az Orbán Viktor és a Fidesz digitális háborújához indított műsor, a Harcosok órája vezetője, de a műsor nézettsége az elmúlt hetekben annyira beesett, hogy újra kellett brandelni, és immár Józan ész néven futtatják. A Harcosok órájának nevezett műsorban minden reggel más kormánypárti politikus volt a vendég. Az eddigi adások maradtak az eredeti név alatt, de a logó, a hivatkozás és a cover-kép is lecserélődött.