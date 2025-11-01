Zebegényben mégis kikerültek az éjjel a „haláltökök”, pedig a polgármester betiltotta az akciót

Zebegény polgármestere betiltotta a település főterére tervezett családi tökfaragást, mert úgy látta, hogy a „haláltökök” veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére. Ennek ellenére úgy tűnik, mégis megtartották az akciót, csak titokban.

Egy Facebookra feltöltött képen látszik, hogy valakik több faragott tököt tettek ki a város főterére, miközben hegyes boszorkánysapkákban voltak.

Ferenczy Ernő Ervin polgármester arra hivatkozott, hogy

Nem akarjuk, és nem is szabad átformálnunk a falut idegen minták szerint. Ez a falu őrzi a hagyományait – és ez így is marad

Majd hozzátette, hogy

A Halloween és a »haláltökök« idegenek Zebegény szellemiségétől. A Halloween az angolszász kultúra halálünnepe, amely a halált vidám, játékos és/vagy ijesztő formában jeleníti meg. A halál ijesztő motívumait díszként kezelni, mécsesekkel világító minél rémisztőbb fejeket faragni, miközben Zebegényben az emberek a temetőben, imával és gyertyával emlékeznek – ez nem illik a helyi közösséghez, és mélyen sérti annak érzékenységét.

Végül azzal zárta, hogy

A »haláltökök« látványa, a halál figuráival való játék nemcsak kulturálisan idegen, hanem a gyerekek lelki fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolja. Zebegényben a halottak napja a csend, a gyertyaláng és az imádság ideje – nem a »tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké«.

Eredetileg úgy volt, hogy az akciót a tiltás ellenére egy magánkertben tartják meg, de végül köterületre is kikerültek a tökök.