Egyetlen deka fű okozta az „ötezer adagos” budapesti díler vesztét

Uszkve ötezer adagnyi kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt; mindkettőjüket elfogták.

A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elfogták a 28 éves férfit, majd 10 gramm marihuána birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók eztán a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol az alábbi tételeket foglalták le:

4 kilogramm marihuána

több mint 700 gramm kokain

fél kiló amfetamin

bő 110 gramm kék MDMA-tabletta

3 millió forint

valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleg és fóliázógép.

A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A lefoglalt mennyiséggel körülbelül ötezer adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.