Egyetlen deka fű okozta az „ötezer adagos” budapesti díler vesztét

24.hu
2025. 11. 01. 08:50
Négy kiló marihuána, hetven deka kokain, fél kiló amfetamin, bő száz tabletta, valamint kes s gép.

Uszkve ötezer adagnyi kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt; mindkettőjüket elfogták.

A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elfogták a 28 éves férfit, majd 10 gramm marihuána birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók eztán a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol az alábbi tételeket foglalták le:

  • 4 kilogramm marihuána
  • több mint 700 gramm kokain
  • fél kiló amfetamin
  • bő 110 gramm kék MDMA-tabletta
  • 3 millió forint
  • valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleg és fóliázógép.

A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A lefoglalt mennyiséggel körülbelül ötezer adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.

