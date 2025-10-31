Kinek az arcát fogod leszakítani? – verekedés tört ki a nagykállói közmeghallgatáson

Verekedésbe torkollt a nagykállói önkormányzat csütörtöki közmeghallgatása. A fideszes Juhász Zoltán polgármester által vezetett testület két órás meghallgatása végén egy friss Facebook-bejegyzés miatt szabadultak el az indulatok.

Az eseményről Orosz Mihály Zoltán tett közzé videót. Orosz aki korábban Érpatak polgármestere volt, 2019-ban képviselőként jutott be a nagykállói testületbe, tavaly pedig a polgármesterségéért is elindult, de csak 10 százalék alatti támogatást tudott szerezni.

Orosz most azt írta a Nyírségi Civil Kontroll és Jogvédő Iroda nevű oldalán közzétett videóhoz, hogy a „fideszes álcivilekből és fideszes ner-kullancsokból álló jelenlegi nagykállói képviselő testület” alkalmatlanságát bizonyítják a történések. A vita ugyanis Jónás Sándor képviselő közösségi oldalán megjelent poszt miatt alakult ki, amelyben Orosz szerint Jónás egy „erősen rasszista” viccet jelentetett meg.

A verekedés előtt a hallgatóságból többen kifogásolták, hogy a képviselő posztja kommentáradatot generált, amelyben az egyik helyi romát többek között drogkereskedőnek titulálták.

Juhász polgármester hűteni próbálta az indulatokat, és közölte, szerinte ez nem olyan súlyos vád, ráadásul az idő múlása úgyis bizonyíthatja, ha a vádat igazságtalanul kapta az érintett. A polgármester épp azt ecsetelte, hogy “a cigányság nem elvetemült Nagykállóban, mert az elmúlt 10-15 év alatt sokat javultunk”, amikor az közönség soraiból felállt egy, a testület álláspontját támogató férfi, és azt kérdezte:

Kinek az arcát fogod leszakítani?

Ezután gyorsan elfajult a vita, egyre hangosabb lett a szóváltás, majd egy ponton a roma társaság nekiesett a férfinak, akit egyszerre többen is ütni és rugdosni kezdtek.

A férfi a rövid roham után elővett a zsebéből egy viperát, hogy viszonozza az ütéseket, de ekkor a jelenlevők útját állták, és szétválasztották őket.