„Szégyen” – üzeni Varga Juditnak egy bicskei túlélő

A bicskei gyermekotthon egykori igazgatójának áldozata a Népszavának juttatta el nyílt levelét, amelyben Magyarország tragédiájának nevezte, hogy Varga Judit gyermekjogi védnökként tér vissza a kegyelmi botrány után, noha annak ő volt az egyik felelőse. Pop Mert azt írta: amikor megtudta ezt, nem tudta eldönteni, sírjon vagy nevessen – aztán rájött: ez nem vicc, hanem egy ország tragédiája. Emlékeztetett rá, hogy a K. Endrének adott kegyelem

életeket tört derékba újra. Túlélőket taszított vissza a traumájuk legmélyére.

Pop Mart olyan mentális állapotba került, amiből másfél év után sem sikerült teljesen felállnia. Olyan barátokat veszített el, akik addig tartották benne a lelket.

És mindezt azért, mert valahol valaki azt gondolta: van bocsánat azoknak, akik a legvédtelenebbeket bántották.

Az elmúlt másfél évben nem volt ereje a nyilvánosság elé állni, hogy kimondja, mit érez. Részben a mai napig tartó szégyen miatt, amit azonban mások mellett Balog Zoltánnak, Varga Juditnak, Novák Katalinnak kellene éreznie. A magyar gyermekvédelem, és a bicskei ügy túlélőjeként úgy látja: szégyen, ami történik.

Szégyen, hogy Magyarországon egy kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet – azzal a múlttal, amelyben egy bántalmazó bűnsegédjét engedték szabadon. Szégyen, hogy ezt bárki normálisnak tartja.

Pop Mert azt kérdezte:

Hol van ilyenkor az a sokat emlegetett jobboldali morális fölény?

Hol van a sokat szajkózott: „nálunk van következménye a hibáknak” lózung?

A kegyelmi döntés bűne két és fél év után már elfeledhető?

Vajon az egykori köztársasági elnök, Novák Katalin is készülődik már?

Mi lesz az ő új szerepe? Az Áldozatvédelmi Központ vezetője lesz?

Vagy megkapja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, játszótérnek – ahogy a Sándor-palotát is megkapta?

Szerinte Varga Juditnak le kell mondania arról, hogy a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke legyen, mert ez az egyetlen erkölcsileg vállalható döntés.

Ha valóban a gyerekek érdekeit, a saját gyerekei érdekeit is szem előtt tartja, akkor tudja: ők nem eszközök egy politikai visszatéréshez.

Ő már nem hallgat, a kegyelmi botrány és a Szőlő utcai tragédia után azt mondja: elég a hazugságból, a színjátékból, a cinikus újrakezdésekből, hatalom közönyéből, a nyílt levelekből. Pop Mert közéleti szerepet fog vállalni, a következő hónapokban azért fog dolgozni,

hogy legyen egy hely, egy hang, egy közösség, amely valóban az áldozatokért, a fiatalokért, az idősekért és a kiszolgáltatottakért szól.

Nem pártpolitikai, hanem emberi alapon.