Vascsővel és deszkával vert halálra két kamasz egy férfit az egyik hajdúnánási buszmegállóban

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 29. 14:32

Halálra vert két kamasz szerda este egy férfit az egyik hajdúnánási buszmegállóban. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint tegnap este tíz körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy többen is összeverekedtek az egyik hajdúnánási buszmegállóban.

A helyszínre érkező járőrök már csak egy eszméletlen embert találtak a helyszínen, és azonnal mentőt hívtak hozzá. A 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére is meghalt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói is csatlakoztak a helyi rendőrökhöz, és keresni kezdték a tetteseket. Házról házra jártak, tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták őket, majd a gyanúsítotti kihallgatásukat követően őrizetbe vették mindkettejüket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

Az adatok szerint a 16 és a 15 éves fiú összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték vele a haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek. A halált okozó testi sértéssel gyanúsított fiatalok beismerték a bűnösségüket.

