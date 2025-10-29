A Rossmann-nál az ünnep a családról szól – december 24-én zárva tartanak az üzletek

A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, december 23-án, kedden pedig tovább maradnak nyitva, hogy mindenki nyugodtan beszerezhessen mindent az ünnepre.

„Fontos számunkra, hogy ne csak vásárlóink elégedettségéről, hanem kollégáink jóllétéről is gondoskodjunk. Úgy gondoljuk, a karácsony a közös pillanatokról és a feltöltődésről szól – ezért szeretnénk, ha december 24-én minden munkatársunk otthon, a családjával és szeretteivel ünnepelhetne.” – mondta Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője.

A vállalat idén is elkötelezetten folytatja felelős és emberközpontú működését, amelynek egyik alapelve, hogy az ünnepi időszakban a munkatársak pihenése legalább annyira fontos, mint a vásárlók kiszolgálása.

Az ünnepek közeledtével a Rossmann továbbra is széles választékkal és megszokott minőségben várja a vásárlókat – legyen szó kozmetikumokról, háztartási termékekről vagy ajándékötletekről.