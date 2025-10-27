Mészáros Lőrinc a felcsúti stadionban mondott nemet a háborús tervekre

Segítőimmel a felcsúti Pancho Aréna bejáratánál, majd a lelátón is gyűjtöttük az aláírásokat. Sokan mondtak a szurkolók közül is nemet Brüsszel háborús terveire, és örömmel tölt el, hogy Mészáros Lőrinc klubtulajdonos, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője és Budai Gyula képviselőtársam is Pannónia Szívében töltötte ki és írta alá az ívet
– büszkélkedett a Facebookon a térség fideszes országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán, aki képeket is mellékelt a VIP-szektorban is zajló aláírásgyűjtésről.
A Puskás Akadémia – amelynek kuratóriumi elnök éppen Mészáros Lőrinc – honlapján megtalálható pályarendszabályok egyébként kimondottan tiltják az aktuálpolitikát a lelátón, erre még egy piktogram is ráerősít. Annak idején erről a klub kommunikációs igazgatója, a most ugyancsak aláíró Szöllősi György így nyilatkozott:
A politikai megnyilvánulásokat a futball nemzetközi szervezetei (…) is szigorúan tiltják a futballpályákon, s ezt elvárják a nemzeti szövetségektől, így az MLSZ-től is. (…) Amennyiben ön cenzúrának tekinti, ha egy oktatási intézményben (a Pancho Aréna a Puskás Akadémia területén fekszik), egy ifjúsági sportlétesítményben vagy egy sporteseményen tilos politizálni – Európában mindenütt tilos – lelke rajta, de nem hiszem, hogy emiatt szégyenkeznünk kellene, miközben egyébként nem teszünk mást, mint betartjuk a hazai és nemzetközi előírásokat.