Mészáros Lőrinc a felcsúti stadionban mondott nemet a háborús tervekre

Segítőimmel a felcsúti Pancho Aréna bejáratánál, majd a lelátón is gyűjtöttük az aláírásokat. Sokan mondtak a szurkolók közül is nemet Brüsszel háborús terveire, és örömmel tölt el, hogy Mészáros Lőrinc klubtulajdonos, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője és Budai Gyula képviselőtársam is Pannónia Szívében töltötte ki és írta alá az ívet

– büszkélkedett a Facebookon a térség fideszes országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán, aki képeket is mellékelt a VIP-szektorban is zajló aláírásgyűjtésről.

A Puskás Akadémia – amelynek kuratóriumi elnök éppen Mészáros Lőrinc – honlapján megtalálható pályarendszabályok egyébként kimondottan tiltják az aktuálpolitikát a lelátón, erre még egy piktogram is ráerősít. Annak idején erről a klub kommunikációs igazgatója, a most ugyancsak aláíró Szöllősi György így nyilatkozott: