Elfogatóparancsot adtak ki egy 16 éves fiú ellen

2025. 10. 27. 15:18

Elfogatóparancsot adtak ki a gyöngyösi rendőrök egy 16 éves fiú ellen. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint Lólé Ákos Ádámot lopás bűncselekmény gyanúja miatt keresik. A 16 éves fiú felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

