„Úgy vagyunk szocializálva, hogy a székletről hallgatunk” – tabuk nélkül beszélgettünk sztómával élőkkel

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 10. 26. 06:56
Magyarországon mintegy húszezer ember él sztómával. Az érintettek egy csoportja úgy döntött: a nyilvánosság elé áll, valamint egyesületet alapít az érdekeik képviseletére. Az egyesület elnökével, alapító tagjaival, sztómával élőkkel, valamint szakorvossal és ápolóval is beszélgettünk. Szóba került, hogyan lesz valakinek sztómája, miért számít ez tabunak, és mi az oka, hogy a hírességek súlyosabb dolgokkal is a nyilvánosság elé állnak, de ezzel nem?

Valószínűleg az olvasók nagy része találkozott már olyannal, akinek a testén sztóma van. Persze ez sok esetben kívülről nem is látszik, hiszen a sztómának nevezett mesterséges testnyílás legtöbbször a ruha által eltakart részen található. Emiatt az érintettek jelentős része nem is akarja (vagy meri) felvállalni ezt a külvilág felé.

A sztóma magyarul szájadékot jelent. Sok fajtája létezik, gyakorlatilag minden üreges szervet ki lehet a testfelszínre szájaztatni: a belet, a légcsövet vagy a húgyúti szerveket is. A legismertebbek a vékony- és vastagbélsztómák, ahol a bélnek egy szakaszát szájaztatjuk ki a hasfalra, ahonnan a béltartalom egy, a bőrfelszínre jól tapadó zsákba távozik

– mondta el a 24.hu-nak Dr. Bánky Balázs kolorektális sebész szakorvos, akivel a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján beszélgettünk.

Adrián Zoltán / 24.hu Dr. Bánky Balázs

A sztóma fajtái:

  • a levegő beáramlásának biztosítása: tracheosztóma,
  • a táplálkozás biztosítása: gasztrosztóma, jejunosztóma,
  • a székletürülés biztosítása: colosztóma, ileosztóma,
  • a vizeletürülés biztosítása: urosztóma. (Forrás: Sztómásként Egyesület, sztomaskent.hu)

A sztómaképzés leggyakoribb oka a vastagbéldaganat. Magát az alapbetegséget teljes biztonsággal elkerülni nem lehet, de természetesen nem szükséges minden vastagbél-daganatos betegnél sztómát kialakítani. A sztómaképzéshez vezető másik leggyakoribb ok a gyulladásos bélbetegség, melynek két alapvető fajtája ismert: a Crohn-betegség és a colitis ulcerosa. Az ebben a betegségben szenvedők jelentős része előbb-utóbb műtéti beavatkozást igényel, az esetek egy részében átmeneti vagy végleges sztóma kialakítással. A sztóma létrehozása mindig kényszerhelyzet, csak akkor hozzuk létre, ha nincs más lehetőség. Tízből nyolc esetben a sztóma csak ideiglenes. Legjobb esetben csupán néhány hétig, átlagosan pedig két–három hónapig kell együtt élnie vele a betegnek

– magyarázza a sebészorvos.  Hozzáteszi: „Az a feladat, hogy ahol lehet, megelőzzük, ahol lehet, átmenetivé tegyük, ahol pedig tartósan kell a sztómával élni, ott jó életminőséget biztosítsunk.”

„Az első és legfontosabb, hogy észrevegyenek” – ezzel indokolja a 49 éves, ápoló-adminisztrátorként dolgozó, 11 éves kora óta ileosztómával (tehát vékonybél-kivezetés mesterséges testnyílással) élő, hajdúnánási Gáspár Erika a 2024 januárjában alakult Sztómásként Egyesület elnöke a civil szervezet létrehozását. Hozzáteszi: a legtöbb sztómás nem akarja ezt az állapotot nyíltan felvállalni.

