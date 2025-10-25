Őrült beszéd, de van benne Menczer

Van egy igen szórakoztató levelezőpartnerünk, bár némiképp egyoldalú a viszony, minthogy csak ők írnak. (Filozófiai kérdés, hogy amikor repülőről röplapokat szórnak rád, valójában levelezőpartnered van-e. A történeti válasz az, hogy a kérdés sajnos irreleváns, körülötted viszont valamiféle háború van.)

Szóval a Fidesz News címről érkező levelekből feladványt lehetne készíteni olvasni frissen megtanult kisiskolásoknak, milyen gyorsan találják meg bennük a mintázatot, amennyiben elég kifejlett már a humorérzékük ahhoz, hogy ez ne minősüljön gyermekbántalmazásnak. A mintázat egyszerű: kizárólag Menczer Tamás, a kormánypárt kommunikációs igazgatójának Facebook-posztjainak szemléjét küldik el e-mailben, annak reményében, hogy ha esetleg lemaradtunk volna róla (nem szoktunk), akkor majd így utat talál a címlapra (hatból hétszer nem szokott).

A levélküldők mindezzel azt a disztópiát próbálják tovább szilárdítani, amiben kétfajta újság létezik: amelyik csak úgy néz ki, de valamelyik pártközpontban szerkesztik, a felesleges köztes lépéseket megspórolva, meg a másik, ahol ugyan szorgoskodnak az autonómiájukra és az ép elméjükre is érzékeny népek, mégis rendre kénytelenek azt is szemlézni, hogy

beszélő bunkósbotokból mi ömlött éppen az okostelefonjukra, hiszen sokan vannak, akik szerint 2025-ben ezt nevezzük közéletnek.

Menczer 2022-ben némi meglepetésre legyűrte Szél Bernadettet Pest 3-ban, azóta kifejtett kétségbevonhatatlan aktivitása nélkül is egyfajta szimbóluma lenne annak az áprilisi vasárnap estének. Abból a triumfálásból lehetett sejteni, hogy ott nem csupán a kormányváltás úszik el, hanem ha az agglomeráció felvilágosult-urbánus-satöbbi népe elég pragmatikus vagy szkeptikus volt egy két lábon járó hekkre szavazni, akkor a kétharmad miatt sem kell aggódnia azoknak, akik egyébként aznap mintha aggódtak volna. (A hekk az általam ismert legagresszívebb fejű hal, legutóbb itt írtunk nem-balatoni voltáról, de azt én is csak most tudtam meg, hogy kevésbé ismert neve csacsihal. Minden mindennel összefügg.)

Persze, valójában Menczer is rendre átüti a falat, amivel e hírlevél t. olvasóit is védjük attól, hogy SMS-ben elférő gondolategységekben érzékelje a világot. Október 23-án azzal a videóval ütötte át, amiben visszaüzent a települési ünnepre szóló korábbi meghívását lemondó pilisborosjenői (tehát körzetébe tartozó) polgármesternek. Csúszkálnak a közlésben az értelmezések, így például a beszédfelkérés (amúgy: béna) lemondásából kitiltás lesz, pedig ismerünk példákat az írott történelemből, amikor valaki anélkül vett részt egy rendezvényen, hogy beszédet mondott volna rajta, állítólag országgyűlési képviselőkkel is elképzelhető az ilyen. Aztán előkerül a libsizés, amit Menczer azzal húz alá, hogy Tömöri Balázs tudvalevőleg Greenpeace-es – ebből már sokan leszűrhették, hogy Menczer vagy élő liberálist, vagy Greenpeace-aktivistát nem látott még félpályánál közelebbről. Az én tippem az, hogy egyiket sem.

De a fontos rész, ami a címekbe is utat talált, hogy a következő hónapokban a körzet összes falvában fejlesztések indulnak, kivéve, ugye, a renitens Pilisborosjenőt. A törzsi olvasat ebből az lenne, hogy lettek volna ilyenek, de minthogy nem kérnek a békebeszédből, ezeket ünnepnapon is jutott idő gyorsan lehúzni a tervek közül. Ám a pontos idézet nem így hangzik, hanem úgy, hogy Tömöri polgármester nem végezte a munkáját, ami ezek szerint Menczer értelmezésében a non-stop stratégiai térdelés lett volna. Nekem így még eggyel rosszabbul hangzik az üzenet, de legalább erősen benne van a rothadó posztszocializmus illata, és amikor az előjön, azután mindig érdekes dolgok szoktak történni.

Két kérdés marad csupán. Az egyik, hogy hogyan lehet, hogy Pest 3 összes többi falvában hónapokon belül látványos fejlesztések indulnak – az ilyenekre nagyon ki lehet éhezve a vesztét neszelve is csak ködharchoz folyamodó kormánypárt. Ki ne derüljön, hogy a Menczer elvitte az aprót óvodát festeni, mert még cudarabb világ jön a Pilisre!

A másik, hogy Pilisborosjenőn összerakták-e már, hogy a falu neve röviden PBJ, pont úgy, mint a drabális amerikai gasztrokultúra egyik ikonikus szendvicséé, a mogyoróvajas-gyanúsdzsemes peanut butter jellyé. Azt nem feltétlenül javaslom, hogy lemásolják a nagy világválság, majd a világháború során népszerűvé vált, az USA-beli kiskamaszok és részeg fiatal felnőttek által most is kedvelt remeket, de egy pilisi interpretáció mint kitörési pont azonosítását igen. Panírozott bélszín, juhsajt? Préselt bárányfasírt, jégcsapretek? Még nem az igaziak, de már ezekre is befizetnék. Egy párhuzamos világban, ahol a béke szóval nem az történik, amit Orwell látnoki módon leírt, leghűségesebb olvasói meg csütörtökön előadtak, Tömöri Balázs és Menczer Tamás nemzeti ünnepeken egy padon ülnek, egy-egy szendóval a kézben.

