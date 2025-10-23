Magyar: A változás elkezdődött

Magyar folytatja a programhirdetést:

új gyermekvédelmi törvényt hoznak,

megerősítik EU- és NATO-tagságunkat,

megerősítik a határvédelmet és a közbiztonságot,

végrehajtják az adócsökkentési és nyugdíjemelési javaslataikat,

bevezetik a milliárdosok vagyonadóját,

leállítják az állami hirdetéseket a propagandában,

és visszaadják a közmédia függetlenségét.

A csendes, de megállíthatatlan változás már elkezdődött – mondja a Tisza elnöke azzal kapcsolatban, hogy ezek konkrét, megvalósítható ígéretek.

„Ma este menjetek haza, szerveződjetek, keressétek egymást, a Tisza Szigeteket. Eljött az idő, és mi, közösen el fogjuk végezni a ránk szabott feladatot” – mondja Magyar.