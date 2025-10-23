A következő élő közvetítés része Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon

Magyar: A változás elkezdődött

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 10. 23. 17:53
Szajki Bálint / 24.hu

Magyar folytatja a programhirdetést:

  • új gyermekvédelmi törvényt hoznak,
  • megerősítik EU- és NATO-tagságunkat,
  • megerősítik a határvédelmet és a közbiztonságot,
  • végrehajtják az adócsökkentési és nyugdíjemelési javaslataikat,
  • bevezetik a milliárdosok vagyonadóját,
  • leállítják az állami hirdetéseket a propagandában,
  • és visszaadják a közmédia függetlenségét.

A csendes, de megállíthatatlan változás már elkezdődött – mondja a Tisza elnöke azzal kapcsolatban, hogy ezek konkrét, megvalósítható ígéretek.

„Ma este menjetek haza, szerveződjetek, keressétek egymást, a Tisza Szigeteket. Eljött az idő, és mi, közösen el fogjuk végezni a ránk szabott feladatot” – mondja Magyar.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
A kormányváltást akaróknak üzent Orbán Viktor
Menczer Tamás üzent a pilisborosjenői polgármesternek: „A következő hónapokban a választókörzetem minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, csak nálatok nem”
Tóth Gabi az új külsejéről: Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a Megasztár válogatón
Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon
Magyar Péter a Hősök terén: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik