Magyar: A változás elkezdődött

Magyar folytatja a programhirdetést:
- új gyermekvédelmi törvényt hoznak,
- megerősítik EU- és NATO-tagságunkat,
- megerősítik a határvédelmet és a közbiztonságot,
- végrehajtják az adócsökkentési és nyugdíjemelési javaslataikat,
- bevezetik a milliárdosok vagyonadóját,
- leállítják az állami hirdetéseket a propagandában,
- és visszaadják a közmédia függetlenségét.
A csendes, de megállíthatatlan változás már elkezdődött – mondja a Tisza elnöke azzal kapcsolatban, hogy ezek konkrét, megvalósítható ígéretek.
„Ma este menjetek haza, szerveződjetek, keressétek egymást, a Tisza Szigeteket. Eljött az idő, és mi, közösen el fogjuk végezni a ránk szabott feladatot” – mondja Magyar.