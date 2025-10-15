Hat különböző ügyben tárgyalja egy ellenzéki képviselő mentelmi jogát a Mentelmi Bizottság, amelynek ő maga is tagja

Sűrű napja lesz hétfőn a parlament Mentelmi Bizottságának, ahol összesen hét ügyet kell majd tárgyalniuk a képviselőknek. A zárt ülés pikantériája lesz, hogy hat esetben nem másról, mint a mentelmi bizottság egyik tagjáról kell majd dönteniük: ő Stummer János, aki jelenleg a Momentum színeiben országgyűlési képviselő.

A Mentelmi Bizottság hétfői napirendjéből kiderül, hogy a legfőbb ügyész hat különböző indítványát tárgyalják majd Summer Jánosra vonatkozóan. A legfőbb ügyész szerepe ilyen ügyekben, hogy bűncselekmény gyanúja esetén vádemelésig, illetve szabálysértéses esetekben ő indítványozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztését. Stummer János esetében hétfőn hat ilyen különálló ügy kerül napirendre. A hetedik napirendi pont Szabó Tímea párbeszédes képviselő fegyelmi ügye lesz.

Hosszú lesz, mert szerencsére én is a bizottság tagja vagyok, úgyhogy ott helyben el is tudom majd mondani az uraknak, mit gondolok erről a leszámolási kísérletről

– írta szerdán a közösségi médiában Stummer abból az alkalomból, hogy bizottsági tagként megkapta a jövő heti ülés napirendjét.

Szeptemberben, az őszi ülésszak kezdetén több ellenzéki képviselő mentelmi jogát felfüggesztette a Országgyűlés, miután tavasszal tömegesen indultak eljárások képviselők ellen a gyülekezési törvény és a Pride betiltása ellen szervezett illegális hídfoglalások, füstgyertyázások és parlamenti blokád miatt. A momentumos Bedő Dávid mentelmi jogát hat, Lőcsei Lajosét négy ügyben adta ki a parlament a legfőbb ügyész kérésére, Tordai Bence mentelmi jogát szintén felfüggesztette az Országgyűlés fideszes többsége.

Az exjobbikos Stummer Jánost az idén a Momentum delegálta a parlamentbe, miután Orosz Anna májusban váratlanul lemondott képviselői mandátumáról. és azt is bejelentette, hogy 2026-ban már nem indul a választáson. Lemondása előtt a képviselőnő részt vett a Momentum által szervezett blokádkísérletben, amelyet a rendőrség megakadályozott. Az akció során a rendőrök fizikai kényszert alkalmaztak Orosz Anna ellen is.

Stummer a parlamentbe 2018-ban jutott be először a Jobbik listás képviselőjeként. 2019 decemberétől 2022-ig a Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke volt. 2022-ben még a Jobbik színeiben indult egyéni képviselői helyért, de alulmaradt a fideszes Herczeg Tamással szemben, így akkor nem jutott mandátumhoz.

A választások után a Jobbik elnöki posztjáért is elindult, a pártból azóta szintén távozó elnökkel, Jakab Péterrel szemben, de csak a szavazatok 27 százalékát tudta megszerezni. A politikai kudarcokat követően Budapest XVIII. kerületi önkormányzatánál szerzett állást.

Stummer 2022-ban távozott a Jobbikból, és a Momentumhoz csatlakozott, 2024-től pedig a párt elnökségi tagja lett.