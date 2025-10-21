Jövő májusig meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Az Országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy a novemberben lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa – írja az MTI. Az erről szóló javaslatot a parlament 127 igen, 56 nem szavazattal fogadta el.

A javaslat indoklásában az olvasható, hogy „a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is”.

A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét

– fogalmaznak.

Az indítvány általános vitájában elmondott expozéjában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára kiemelte: „Magyarország közvetlen szomszédságában, Ukrajna területén több mint három és fél éve háború dúl, aminek humanitárius és gazdasági hatásai hazánkat továbbra is egyértelműen érintik”. Ezek a negatív hatások már több mint három és fél éve mindennapjaink részévé váltak, ami meglátása szerint egyértelműen igazolja a különleges jogrend fenntartásának indokoltságát – közölte.