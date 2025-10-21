Elmondta egy férfi, hogy többször is elhurcolták és munkára kényszerítették – a legutolsó esetről videó is készült

Elfogták azt a 33 éves férfit, aki elhurcolt, majd munkára kényszerített egy nagykőrösi férfit. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ifj. B. Zoltán egy ismeretlen társával együtt bement egy nagykőrösi házba.

Ezt követően bántalmazták az ott lakó férfit, majd erőszakkal magukkal vitték. Mint kiderült, ifj. B. Zoltán ezt azért tette, hogy arra kényszerítse az elhurcolt férfit Fajszon, hogy ingyen járművet vezessen, valamint építőipari és mezőgazdasági munkákat végezzen.

A történtek híre hamar eljutott az egyenruhásokhoz. Másnap egy fajszi lakásban elfogták ifj. B. Zoltánt. Az ingatlanban tartózkodott az áldozata is. A férfi később elmondta a nyomozóknak, hogy ifj. B. Zoltán nem először kényszerítette munkára. Elmondása szerint az elmúlt két évben többször is így bánt vele.

A kényszermunka bűntettével gyanúsított 33 éves férfit őrizetbe vették és letartóztatták.