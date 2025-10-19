időjárásőszmelegeső
Belföld

Húsz fok körüli hőmérsékletekkel indul a őszi szünet

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 19. 14:40
Varga Jennifer / 24.hu

Az idei ősz leghidegebb reggelére ébredtünk vasárnap. A hőmérők a hajnali órákban országszerte többfelé is 5-6 fok körüli értékeket mutattak, ám nem sokáig marad ez így.

A szombaton érkezett hidegfront csak minimális csapadékot, hidegebb, szárazabb légtömeget hozott magával – ez eredményezte a mai fagyos reggelt, ám a jövő héten Európa nagy része felett megerősödik a nyugatias áramlás, ami enyhébb és nedvesebb levegőt szállít majd a Kárpát-medencébe is az Időkép előrejelzése szerint.

Hétfő délután a Dunántúlon nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Este már többfelé erősen felhős, helyenként borult lesz az ég, késő estétől pedig néhol eső is kialakulhat.

Kedd reggel több helyen indulhat felhősen, esősen, és napközben is alig látjuk majd a napot. Nyugat felől újabb csapadék érkezhet a Dunántúlra, de kiadós mennyiségre nem kell számítani. A legtöbb csapadék a főváros térségében és az Északi-középhegységben hullhat, de ennek mennyisége is csak itt-ott érheti el 10 millimétert.

Ezzel együtt a jövő héten visszatérnek a 20 fok körüli maximumok, és újra fagymentes lesz az éjszaka.

