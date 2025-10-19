Ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás Budapesten 

Várhatóan januártól még több helyszínen válik fizetőssé a parkolás Budapesten, miután a XIV. kerületi önkormányzat megszavazta a fizetős parkolás kiterjesztését – írja a Vezess.

A csütörtöki, rendkívüli ülésen hozott döntést a sok ingázóval indokolja a zuglói képviselő-testület: jelenleg sok ingázó használja ki az ingyenes parkolási lehetőségeket, azonban a lakók majd igénybe vehetik a kedvezményes parkolási engedélyt.

Az egyhangú döntés alapján két zuglói helyszínen is bővítik a parkolási zónákat, így a következő helyeken válhat fizetőssé a parkolás:

a Füredi lakótelepen, az Örs vezér tere – Örs vezér útja – Álmos vezér útja – Fogarasi út – Vezér utca – Füredi utca – Gvadányi út – Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Füredi utca által határolt területen,

illetve az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja – Rákospatak u. – Csömöri út – Fűrész utca – Telepes utca – Lőcsei út által határolt területen.

A tényleges bővítésére várhatóan csak 2026 januárjában kerül sor, miután a döntést a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia.

A XIV. kerületben már régóta léteznek díjköteles zónák, és a jövőben a szomszédos XV. kerületben is lehet ezekre számítani. Miután Rákospalota-Pestújhely-Újpalota képviselő-testülete elfogadta a javaslatot, legkorábban 2027-től bevezethetik a fizetős parkolást – ezt a lépést elsősorban az évek, évtizedek óta uralkodó parkolási káosz, illetve annak egyik velejárója, az autótologatás miatt látják szükségesnek.