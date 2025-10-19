parkolászugló
Belföld

Ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás Budapesten 

24.hu
2025. 10. 19. 14:37
Az új szabályozás januártól léphet érvénybe.

Várhatóan januártól még több helyszínen válik fizetőssé a parkolás Budapesten, miután a XIV. kerületi önkormányzat megszavazta a fizetős parkolás kiterjesztését – írja a Vezess.

A csütörtöki, rendkívüli ülésen hozott döntést a sok ingázóval indokolja a zuglói képviselő-testület: jelenleg sok ingázó használja ki az ingyenes parkolási lehetőségeket, azonban a lakók majd igénybe vehetik a kedvezményes parkolási engedélyt.

Az egyhangú döntés alapján két zuglói helyszínen is bővítik a parkolási zónákat, így a következő helyeken válhat fizetőssé a parkolás:

  • a Füredi lakótelepen, az Örs vezér tere – Örs vezér útja – Álmos vezér útja – Fogarasi út – Vezér utca – Füredi utca – Gvadányi út – Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Füredi utca által határolt területen,
  • illetve az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja – Rákospatak u. – Csömöri út – Fűrész utca – Telepes utca – Lőcsei út által határolt területen.

A tényleges bővítésére várhatóan csak 2026 januárjában kerül sor, miután a döntést a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia.

A XIV. kerületben már régóta léteznek díjköteles zónák, és a jövőben a szomszédos XV. kerületben is lehet ezekre számítani. Miután Rákospalota-Pestújhely-Újpalota képviselő-testülete elfogadta a javaslatot, legkorábban 2027-től bevezethetik a fizetős parkolást – ezt a lépést elsősorban az évek, évtizedek óta uralkodó parkolási káosz, illetve annak egyik velejárója, az autótologatás miatt látják szükségesnek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Izrael csapást mért Gázára egy héttel azután, hogy Trump kihirdette a háború végét
NAV-razzia várható a jövő héttől: listán, hol csaphatnak le az ellenőrök
Ármánykodó bíborostól a Shrek főgonoszáig – 80 éves lett John Lithgow
Szezonrekord: volt, ahol majdnem mínusz 7 fok volt vasárnap hajnalban
Stabilitás és tevetej – riport egy működő afrikai országból, amit senki sem ismer el
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik