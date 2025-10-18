csalásnemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ
Csalók hirdetnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nevében

2025. 10. 18. 18:48
A NNGYK arra figyelmezteti a lakosságot, legyenek óvatosak, a napokban ugyanis hamis profilok hirdettek különféle termékeket.

Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti (NNGYK) Központ nevével – hívta fel a figyelmet a központ szombati közleményében.

Az NNGYK tájékoztatása szerint az utóbbi napokban több közösségimédia-felületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.

Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból – szögezték le.

A központ arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségimédia-platformokon. A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – tették hozzá, megjegyezve: további hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el.

