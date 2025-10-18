Megzavarták egy izraeli történész előadását az ELTE-n, Hankó Balázs miniszter az érintett diákok felelősségre vonását követeli

Október 16-án az ELTE Bölcsészettudományi Karán megzavarták Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történész professzorának nyilvános előadását.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az eset kapcsán azt írta, az egyetemi polgárok erőszakosan léptek fel, ezért arra kérte az egyetem vezetését, hogy vizsgálja ki az ügyet és vonja felelősségre az érintetteket. „Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk” – írta Hankó, aki arra kéri az egyetemet, hogy a jövőben minden kurzuson, előadáson és rendezvényen békés környezet legyen.

A vizsgálat eredményéről és az intézkedésekről legkésőbb október 22-ig vár tájékoztatást a minisztérium.

A közmédia a Szombat cikkére hivatkozva a minap arról számolt be, hogy „palesztinpárti provokátorok” akadályozták meg Yakobsont abban, hogy előadást tartson. Egy szemtanú a lapnak elmondta, az előadásra mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy. Az ELTE Hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, ám a tiltakozók nem hagyták beszélni.