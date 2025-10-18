10 ezer postai csomag drog, elásott kábítószerek, cipősdobozokban szállított készpénz – így csaptak le az országos online droghálózatra

Online kábítószer-kereskedő bűnszervezetre csapott le a rendőrség szerdán, amely a márciusban indult DELTA program legnagyobb volumenű akciója volt, derült ki a rendőrség szombati sajtótájékoztatóján.

Jeney Áron dandártábornok, a KR NNI igazgatója közölte, 10 hónapja rendeltek el nemzetközi és belföldi nyomozást, amely a Tartaros fedőnevet kapta. Ez nem más a görög mitológiában, mint az alvilág egy része, még börtönt is elneveztek róla, ahol a mitológia szerint Zeusz fogva tartotta a bűnözőket.

A közel egyéves nyomozás 2025. október 15-én reggel érett be, aznap országos műveletet hajtottak végre. Ebben 460 rendőr vett részt, 61 helyszínen 43 személyt fogtak el, közülük 24-et őrizetbe vettek, és 18 esetben már elrendeltek letartóztatásokat is. A külföldön lévő elkövetőkkel szemben elfogatóparancsot adtak ki.

Csupor Máté rendőrőrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője közölte, 2022-ben egy magyar állampolgár hozta létre az első hazai alapítású piacteret a darkweben, ahol kábítószert lehetett venni. A Telegramon is létrehozott egy saját csoportot, a kereskedés felpörgött.

Három év alatt tízezer olyan postai csomagot azonosítottak, amely vagy kábítószert, vagy pszichoaktív anyagot, vagy hamis gyógyszert tartalmazott. Így 40 ezer ember mindennapi életét befolyásolta negatívan az üzlet. A profit óriási volt, csak a csoport kereskedelmét bonyolító férfi 360 millió forintot keresett. Emellett kihasználta Magyarország pozitív megítélését, és a Hollandiából behozott kábítószert állateledelekbe, mosóporba, bébiételekbe átcsomagolva adták fel Európába, Új-Zélandra, Ausztráliába és az Egyesült Államokba

– közölte.

Hozzátette, „annyi pénz forgott az üzletben, hogy cipős dobozokban vitték ki a készpénzt Hollandiába, mert a kriptotőzsdéken a gyanús pénzmozgás feltűnő lett volna.”

Csupor Máté szerint nem volt egyszerű a bűnözők beazonosítása, hiszen a dark weben mindenki anonim, és hamis adatokra épít. A csomagok átadása ráadásul sokszor úgy történt, hogy a kereskedő földbe ásta a megrendelt csomagot.

A rendőrség ezért a megfigyelésekre, lehallgatásokra, postai és banki partnerségekre kevésbé tudott támaszkodni, a nemzetközi partnerségre viszont annál inkább.

11 külföldi kriptotőzsdével és a Telegrammal napi kapcsolatban álltak, ennek eredményeként azonosították a kereskedőket, majd megismerték az átadások menetét, helyét és idejét, amik bizonyítékként szolgálnak majd a büntetőeljárásban.

A szerdai akcióban 24 kilogramm, 19 különböző típusú kábítószert foglaltak le. 102 millió forint értékben vettek zár alá bűnös vagyont, készpénzt, kriptovalutát, és nagy értékű gépjárműveket. 135 elektronikai adathordozót foglaltak le és törtek fel.

Az akcióról videó készült, melyet ide kattintva tud megtekinteni, alábbi galériánkban pedig fotókon nézheti vissza a rajtaütés pillanatait.