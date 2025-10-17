A bíróság szerint a rendőrség a befőttes üveget is beleszámolta a zuglói nagy marihuánafogásba

A Fővárosi Törvényszék elutasította annak a 64 éves férfinek a letartóztatására tett indítványt, akit drogtermesztés és –árusítás gyanújával fogott el a rendőrség.

A BRFK információ alapján 24.hu is megírta, hogy a rendőrök házkutatást tartottak a férfi zuglói lakásán és vidéki birtokán, és 22 kiló saját termesztésű marihuánát találtak nála. A férfi postán rendelt egy csomagot Hollandiából, amit a NAV Repülőtéri Igazgatóságának a szakemberei szúrópróbaszerűen megvizsgáltak. A botanikus szakértő megállapította, hogy a csomagban cannabismagok vannak. A NAV ezt jelezte a rendőrségnek.

L. Zoltánt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A törvényszék pénteki közleménye szerint azonban a kábítószer-kereskedelem gyanúja nem volt megalapozott, mivel ilyen adat a nyomozás során nem került elő, és az lefoglaláskor sem találtak nála a kábítószer adagolásához használatos eszközöket: mérleget, simítózáras tasakokat és kis címletű készpénzt sem.

A bíróság azt is megjegyezte, hogy az indítványban – és a lefoglalási jegyzőkönyvben – írt kábítószer-mennyiségek is megtévesztőek voltak.

A bruttó tömegek ugyanis közismerten a tárolóeszközzel együtt értendők, így fordulhat elő az, hogy az egyik bűnjelről készült előzetes vegyészszakértői véleményben szereplő bruttó 830 gramm valójában összesen nettó 7,74 gramm tömegű, zöld színű ágvégződést takar. Ez tehát a bruttó tömeg kevesebb mint 1 százalékát jelenti, a bruttó tömeg több mint 99 százaléka pedig a tárolásra használt befőttesüveg súlya

– írta a bíróság, hozzátéve, hogy az ültetvényen lefoglalt, már levágott növényegyedek száma is bőven 10 alatt volt.

Az pedig, hogy egy 2 méteres vastag szárú növény több kilogramm tömegű, nem jelenti azt, hogy az abból hasznosítható kábítószer is kereskedelmi mennyiségű – fejtette ki a törvényszék hozzátéve, hogy mindezeket figyelembe véve „a terhelt esetében a kábítószer-kereskedelem egyszerű gyanúja sem áll fenn”.