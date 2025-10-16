fideszszőlő utca
Belföld

A Fidesz leszavazta, hogy bizottságot állítsanak fel a Szőlő utcai ügyek kivizsgálására

2025. 10. 16. 18:19

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese a Törvényalkotási Bizottság ülése utáni sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Fidesz leszavazta azt, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot állítsanak fel, amely a Szőlő utcához kapcsolódó pedofil bűncselekmények és a gyermekvédelem helyzetét tárta volna fel.

„Azt javasoltuk, hogy egy paritásos, fele részben kormánypárti, fele részben ellenzéki tagokból álló bizottság vizsgálja ki az esetet, tárja fel a politikai összefüggéseket, és határozza meg, milyen rendszerszintű változásokra van szükség ahhoz, hogy a gyerekeink biztonságban legyenek” – mondta Arató.

Gy. Németh Erzsébet, a DK képviselője szerint „érthetetlen a Fidesz magatartása”, hiszen a kormánypártnak is érdeke lenne, hogy a társadalom megtudja, mi történt ezekben az ügyekben.

