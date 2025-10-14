Puzsér Róbert: a Fidesz veresége kell ahhoz, hogy megrendezzük a Megbékélés menetét

Belátható időn belül nem szervezik meg újra a Megbékélés menetét – ezt mondta a Magyar Hang megkeresésére Puzsér Róbert. Az elhalasztott közéleti megmozdulást azért hirdették meg, hogy „a magyar társadalom két szemben álló közössége között hidat építsenek”, a rendezvényen a kormánnyal szimpatizáló, illetve konzervatív oldalra sorolt közéleti szereplők is felszólaltak volna. Mint ismert, Böjte Csaba ferences szerzetes, Skrabski Fruzsina filmrendező és Kassai Lajos lovasíjász. Mellettük beszédet mondott volna – többek között – Hadházy Ákos, Juhász Péter, Aranyosi Péter, Litkai Gergely, Radics Péter és Törley Katalin is. A rendezvényt azonban elhalasztották, miután csaknem két hete nyomozó ügyészek jelentek meg és tartottak házkutatást Juhász Péternél – a Zsolti bácsis videója miatt.

A Megbékélés menetét a közeljövőben nem is tervezik újra megszervezni – mindezt Puzsér Róbert azzal indokolta, hogy a magyar társadalom szerinte nem akar megbékélni, és jelenleg „nem is alkalmas megbékélésre”.

Mi továbbra is hiszünk a megbékélésben, azt hiszem, a magyarok nem

– mondta a Magyar Hangnak a publicista, aki szerint mindkét oldalról olyan reakciók érkeztek a Megbékélés menetére, amelyek ezt támasztják alá.

Nyilvánvaló, hogy volt egy általános, széleskörű ellenállás mindkét oldalon. A liberális oldal azt gondolta, az Orbán-rendszerrel akarunk megbékélni. Hiába mondtuk el számtalanszor, hogy nem a rendszerrel szeretnénk megbékélni, hanem a másik magyarral; hogy a közgyűlöletet akarjuk felszámolni, ami az Orbán-rendszer fő üzemanyaga. De csak nem értették meg. Nem azért, mert nem voltak képesek megérteni, hanem azért, mert félre óhajtották érteni, mert nem akarnak megbékélést

– mondta a Magyar Hangnak Puzsér Róbert, aki szerint a társadalom jobboldali fele sem állt a helyzet magaslatán, Kassai Lajos, Böjte Csaba és Skrabski Fruzsina is „nagyon kemény támadásokat kaptak jobboldalról”, amiért hajlandóak lettek volna részt venni a meneten.

Puzsér Róbert szerint legközelebb a 2026-os választás után lehet alkalmas a társadalmi közérzet egy ilyen kezdeményezéshez, amennyiben bekövetkezik a Fidesz választási veresége.