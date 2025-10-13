közvélemény-kutatástörök gábor21 kutatóközpontxxi. század int
Török Gábor: Sokszor elhangzott, hogy kifulladt, megfordult, bezuhant, megroppant a Tisza, de az adatokból semmi ilyen nem látszik

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 10. 13. 11:29
Farkas Norbert / 24.hu

Két közvélemény-kutatás jelent ma meg, ezekre reagált Török Gábor politológus.

„A Magyar Nemzet publikálta a XXI. Század Intézet debütáló adatait, sajnos a teljes népességre vonatkozó számok nélkül. Ebben olyan szoros eredményt látunk a politikailag aktív választóknál a két párt között (44-41 a Fidesznek), amelyet emlékeim szerint kormánypárti oldalon még nem közöltek” – írta Török Gábor a Schmidt Máriához, a kormányfő egyik legközelebbi tanácsadójához kapcsolódó intézet elemzéséről.

A másik kutatást a 24.hu-n publikálta először a 21 Kutatóközpont.

„Náluk – a másikkal összehasonlítható adat – 53-35 a Tiszának. A teljes népességben pedig, ami szerintem fél évvel a választás előtt még informatívabb adat, 33-26 a Tiszának” – hívta fel a figyelmet Török Gábor, aki szerint a fő tanulság: „rengeteg dolog történt az elmúlt hónapokban, sokszor elhangzott olyasmi, hogy kifulladt, megfordult, bezuhant, megroppant, de ezekben az adatokban egyelőre semmi ilyen nem látszik”.

Az utóbbi kutatásra Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált. „Hát ezért kapcsoltak totális pániküzemmódba Orbánék. Hiába a hamisított dokumentumok, hiába a szánalmas mesterséges intelligencia videók és az újabb háborús uszítás, a TISZA továbbra is változatlanul, 18 százalékponttal vezet az állampárt előtt” – írta Magyar, aki azt is kiemelte, hogy a 21 kutatóközpont volt az egyetlen kutatóintézet, amely pontosan eltalálta a tavalyi EP-választás eredményét.

Kapcsolódó
21 Kutatóközpont: Állandósuló Tisza-előny, nem tudott faragni hátrányán a Fidesz
A teljes népesség körében 7, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 18 százalékpont a Tisza Párt előnye.

