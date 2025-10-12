Telex: Öt évre titkosították Orbán külföldi útjainak adatait

Öt évig, 2030-ig nem tudhatja meg a nyilvánosság, hogy mikor, hova és kikkel utazott külföldre Orbán Viktor. A Telex a miniszterelnök augusztusi horvátországi repülőzése után adott be közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetirodának.

Az adatigénylésben 2024. elejéig visszamenőleg kérték a miniszterelnök külföldi útjainak dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszköz megnevezését és a kíséretének tagjait.

A válasz szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodának nem áll módjában a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni”. A levélben egy friss jogszabálymódosításra hivatkoztak, amit tavaly decemberben egy költségvetési salátatörvénybe bújtatva emeltek be a külképviseletekről és külszolgálatról szóló 2016-os törvénybe. Eszerint a külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek külföldi útjainak adatait. Védett személynek számít a köztársasági elnök (Sulyok Tamás), a miniszterelnök (Orbán Viktor), a külpolitikáért felelős miniszter (Szijjártó Péter), az Alkotmánybíróság elnöke (Polt Péter), a Kúria elnöke (Varga Zs. András) és a legfőbb ügyész (Nagy Gábor Bálint).

A válasz megtagadása már csak azért is érdekes, mert Orbán külföldi útjairól rendszeresen beszámol a Miniszterelnöki Sajtóiroda. A lap szerint így viszont ott motoszkál a kérdés: milyen utak lehetnek titkosak?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda hivatkozott az Infotörvényre is, amely alapján a közérdekű adatok nyilvánosságát több okból is korlátozhatják. Itt a „külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel” nem teljesítették a kérést.

Nyáron pont ugyanezzel az indoklással utasították el a Hvg.hu közérdekű adatigénylését is a miniszterelnök külföldi útjainak költségeiről, korábban pedig az Átlátszó járt így, amikor Szijjártó Péter 2021-es magánrepülőzéséről küldtek kérdéseket 2024 áprilisában. Több adatigénylésüket is lepattintotta a külügyminisztérium azzal az indokkal, hogy nem rendelkeznek a kért adatokkal, majd a tavaly december elején beadott kérdésre már nem válaszoltak semmit. Rá pár hétre került bele a törvénybe a korábban említett módosítás a védett személyek külföldi útjainak titkosításáról.