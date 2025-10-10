Holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón, nem messze onnan, ahol a múlt héten nyomaveszett a debreceni egyetem hallgatójának

Holttestet találtak pénteken a Hortobágy-Berettyón, nem messze attól a helytől, ahol a múlt héten kutatómunka közben vízbe borultak a debreceni egyetem tagjai, egy ember pedig eltűnt – számolt be róla a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál, amit a 444 vett észre.

A rendőrség pénteken kora délután a következő tájékoztatást adta a történtekről:

A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni.

Mint arról a múlt hét elején beszámoltunk, doktori kutatásaikhoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében az egyetem munkatársai, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, egy első éves PhD-hallgató viszont elmerült a vízben.