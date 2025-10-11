Fekete-Győr szerint Kövér véletlenül elismerte, mit csinál a kormány

Kövér elvtárs, segítsen megérteni valamit, ami már régóta őszintén érdekel. Amikor ön leül interjút adni, és olyanokat mond – és most szóról szóra idézem, hogy a lehető legpontosabb legyek: »a háborús pszichóziskeltés az egy pozícióját vesztő, bukott, teljesen sikertelen, és Európát romlásba döntő politikai elitnek a menekülőpályája. Ameddig az embereket lehet a háborúval riogatni, addig nem teszik fel a kérdést, hogy miért élünk rosszabbul…« – akkor pontosan mi zajlik le önben?

– írja Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke a Facebookon. Utána elkezdi sorolni a lehetőségeket:

Egy freudi elszólás, egy pillanatnyi őszinteségi roham, amiben véletlenül a saját kormánya stratégiáját leplezi le?

Vagy esetleg egy hideg, cinikus számítás, amiben azzal vádolja a másikat, amit valójában önök követnek el?

Netalán a megoldás ennél is prózaibb: simán csak összekeverte a jegyzeteit, és Rogán elvtárs belső használatra szánt kézikönyvéből olvasott fel véletlenül?

Szerinte mindenesetre a Kövér László által elmondott leírás tökéletesen illik a kormányra.

Ezzel a mondattal ön a saját rendszerük beismerő vallomását teszi le. Bármi volt is a szándéka, nem kevesebbet ismert el, mint hogy a hatalmuk a magyar emberek félelemben tartásán alapul. Mondja, elvtárs, hol tanulta ön ezeket a trükköket? Ez még a régi kádári iskola, a KISZ-es idők maradványa, vagy már a moszkvai továbbképzésén sajátította el? Tényleg annyira elvesztette már a kapcsolatát a valósággal, hogy nem veszi észre, hogy amíg önök a brüsszeli fantomháborújukat vívják, addig a magyar családok valódi háborút vívnak minden nap a kasszáknál és a csekkek befizetésekor? Nem esik le, hogy amikor ön egy »bukott, sikertelen elitről« beszél, amely a »háborús pszichózissal« fedi el, hogy »miért élünk rosszabbul”«, akkor az emberek nem Brüsszelre, hanem önökre gondolnak? De kérem, folytassa csak, Kövér elvtárs. Haknizzon tovább az állami médiában, szerepeljen csak minél többet. Minden egyes mondatával, minden egyes perccel, amit a kamerák előtt tölt, egyre több embernek nyitja fel a szemét. Ön akaratlanul is a rendszerváltás egyik leghatékonyabb támogatója lett. Ezúton is gratulálok, Kövér elvtárs: ön a hónap ellenzéki dolgozója.

– zárja a posztot Fekete-Győr