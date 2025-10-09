Egy férfi ittasan bemászott a szegedi Csillagbörtönbe

Egy férfi még tavasszal bemászott a szegedi Csillagbörtönbe, ezzel összefüggésben vádat emeltek ellene – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi május 7-én éjszaka ittasan, a börtön utcai kerítésén átmászva jutott be a börtön őrzött területen kívüli részére. A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját is felfeszítette, megrongálta, majd távozott. Ezzel mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

Az ügyészség a férfit kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére 30 nap elzárás kiszabását indítványozták vele szemben.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.