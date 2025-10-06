Elkaszálták a Loupe népszavazási kezdeményezését

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a félrevezetésre, félelemkeltésre, indulatkeltésre vagy gyűlöletkeltésre alkalmas, közpénzből finanszírozott hirdetések megjelenítését? – ezt a kérdést adta be népszavazási kezdeményezésként Lengyel Tamás, a Loupe Színházi Társulás alapítója, a Nemzeti Választási Bizottság pedig hétfő délután döntött a kérdésről, szúrta ki a Telex.

A kérdés hitelesítését a bizottság 9 igen, 6 nem arányában megtagadta, mert szerintük a népszavazásra javasolt kérdés álláspontjuk szerint az Alaptörvény módosítására vonatkozott, amiről nem lehet népszavazást tartani, valamint szerintük több okból sem felel meg az egyértelműség követelményének.

Lengyel Tamás a lapnak elmondta: számára a döntés nem volt meglepetés, ami meglepte az az, hogy most szembesült vele, mi a különbség az igazság és a jog között.„Hiába szakszerű az egyik oldalon a jogi lózung, ha nem találkozik a másik oldalon a valósággal” – fogalmazott.