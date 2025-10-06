kormánybüntetőjogvagyonelkobzásbűnszervezet
Belföld

Átalakítja a vagyonelkobzás szabályait a kormány

Farkas Norbert / 24.hu
admin Farkas György
2025. 10. 06. 07:00
Farkas Norbert / 24.hu
Tuzson Bence minisztériuma megkedte a társadalmi egyeztetést.

Felkerült a kormány honlapjára az igazságügyi tárca tervezete a büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról. Azt írják: a társadalmi igazságérzet és a jogbiztonság fenntartása megköveteli, hogy a büntetőjog a modern társadalom kihívásaira időszerű, világos, hatékony választ adjon. Az Economx a módosítások közül kiemeli azt, amely szerint átalakulna a vagyonvisszaszerzés és -elkobzás szabályrendszere, átültetnék a magyar jogrendbe az erről szóló uniós irányelvet, biztosítanák a bűnügyi vagyon értékének megőrzését, kezelését, egységes nyilvántartását, illetve azt, hogy a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb része kerüljön vissza a közösség szolgálatába.

A módosítás bevezeti az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét.

Az uniós szabályok alapján így próbálják megakadályozni, hogy a szervezett bűnözés ne profitálhasson a „szürke zónában maradt” pénzekből. Ez akkor alkalmazható, ha a hagyományos elkobzás nem lehetséges jogi vagy bizonyítási okból, de a vagyon azonosítható, és komoly jelei vannak, hogy olyan bűncselekményből származik, amelynek büntetési tétele legalább négy év. A bíróság akkor rendelheti el az elkobzást, ha meggyőződött arról, hogy a vagyon bűnszervezethez köthető, a bűncselekmény jelentős gazdasági hasznot hozott. Ez az úgynevezett „súlyossági küszöb” csak olyan ügyeknél lép életbe, ahol a haszon nagysága, illetve a szervezettség szintje ezt indokolja.

Az ítélet nem egyetlen bizonyítékon, hanem a körülmények összképén alapul. Az uniós irányelv szerint ilyen például, ha a vagyon értéke jóval nagyobb, mint a tulajdonos legális jövedelme, nincs életszerű magyarázat a forrásra. Az uniós szabály teret enged a nemzeti mérlegelésnek. Az elkobzást mellőzhetik, ha aránytalanul súlyos vagy észszerűtlen lenne, előírhatják, hogy a vagyon időben is kapcsolódjon a bűncselekményhez, és kötelesek védeni a jóhiszemű harmadik személyeket (például: örökösök, üzlettársak).

A jogorvoslat lehetőségét garantálni kell. Nem feltétel, hogy a vádlottat jogerősen elítéljék. A bíróság a tények, bizonyítékok alapján valószínűsítheti, hogy a vagyon bűnös eredetű. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az elkobzás a büntetőeljárás megszűnése után is lehetséges, vagy önálló eljárásként is lefolytatható. A szabály büntetőeljárásokra vonatkozik, nem érinti a polgári, kártérítési vagy vagyon-visszaszerzési eljárásokat.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint az új szabályozás legfőbb célja, hogy megerősítse a gyermekek és más sérülékeny csoportok jogainak érvényesülését, az igazságszolgáltatás hatékonyságát és a bűncselekményből származó vagyon hatékony visszaszerzését. A módosítás teljes körű megfelelést biztosít az emberkereskedelem elleni fellépést megerősítő uniós irányelvnek is, amely új formákkal bővíti a kizsákmányolás fogalmát: a béranyaság, a kényszerházasság és a jogellenes örökbefogadás is emberkereskedelemnek minősülhet. J. Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója komoly vagyont halmozott fel, mielőtt május végén letartóztatták, őt emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nagykőrös új fideszes vezetése 18 millióért vett hivatali Skodát, miután 980 ezerért eladták az előző polgármester ugyanilyen szolgálati autóját
Látó János: Minden kormánynak kötelessége az apátlan és anyátlan árvákról, és nehéz sorsú gyerekekről gondoskodni
Sétálni lehet a Balatonban, annyira kiapadt a magyar tenger
„Katasztrófákat éltem át, elvesztettem önmagam” – hiába lett 15 éves korára milliomos, a sajtó tönkretette a német úszócsillag életét
Miután kipattant a zaklatási botránya az Országgyűlési Őrségnél, a NAV-nál kapott vezetői állást az alezredes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik