Vasárnap elmarad a kirándulóidő: mutatjuk, hol esik majd a legtöbb eső

Jóval gyengébb formában érkezik meg Magyarországra az Amy viharciklon hidegfrontja, mint azt korábban a szakértők várták, így idehaza legfeljebb szélerősödést és jellemzően kis mennyiségű csapadékot fog okozni – olvasható a HungaroMet honlapján.

A vasárnapi időjárásra így az lesz jellemző, hogy döntően erősen felhős vagy borult idő várható, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet.

Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.