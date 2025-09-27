24/7: Rossz kérdés, hogy ki az a Zsolti bácsi

Napok óta azt találgatja boldog-boldogtalan, létezik-e egyáltalán az a Zsolti bácsi, akiről az terjedt el a közbeszédben, hogy kormányzati szereplőként fiatalok szexuális szolgáltatását vette igénybe. Szögezzük le az elején: fogalmunk sincs, bár jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy nincs ilyen politikus. Legalábbis még egyetlen érdemi bizonyíték sem igazolta a létezését. Így aztán a Szőlő utcai botrányban jelenleg nincs értelme feltenni azt a kérdést, hogy ki az a Zsolti bácsi, végképp nincs joga senkinek kérdésbe foglalt állítással Semjén Zsoltra célozgatni.

Aki ebben a pillanatban mégis ezt teszi, az valószínűleg nem az igazsághoz akar közelebb kerülni. Persze, akinek fontosabb a pillanatnyi politikai haszonszerzés, unos-untalan ismételgetni fogja.

A jelenlegi kakofóniában ugyanis valójában egyetlen releváns kérdés tehető fel, mert egyetlen releváns tényt ismerünk.

Méghozzá azt, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatójának, Juhász Péter Pálnak az irodájában 120 millió forintot foglaltak le a nyomozók. Ehhez a tényhez kapcsolódik egy megalapozott gyanú is: a nyomozó hatóság szerint Juhász külföldi férfiaknak közvetített ki prostituálttá tett lányokat, egy-egy alkalomért 60–70 ezer forintot kért, amiből az áldozatok nem kaptak semmit – írtuk még júniusban. A rendőrség azonban mindezidáig egyetlen kuncsaftot sem nevezett meg. Arról, hogy köztük politikusok is lehetnek, először Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakember beszélt, amikor a Válasz Online-nak azt mondta: a szakmában „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.” Igaz, azt is elismerte, hogy minderről csak hallomásból értesült.

Szóval mi is történt? Megszületett egy ellenőrizetlen pletyka, egy eddig semmilyen ténnyel alá nem támasztott sejtetés, amit aztán a kampányőrülettől „beginázott” közéleti szereplők pillanatok alatt előbb személyeskedő politikai purparlévá, majd általános hisztériává dagasztottak. Mindenki igyekszik az ellenfele nyakába varrni a botrányt, amelynek egyik pikáns eleme, hogy

azok kiáltanak most fekete kampányt, akik korábban fekete kampányok sorát vezényelték le.

Az persze izgalmas kérdés, hogyha nincs semmiféle Zsolti bácsi, mégis miért hisz a létezésében egy csomó ember, miért gondolják sokan, hogy nem egy rémképről, hanem egy hús-vér figuráról van szó? Valójában egyetlen oka van: senki nem érti, hogyan garázdálkodhatott hosszú éveken át egy gyermekvédelmi intézmény élén egy olyan alak, akinek a viselt dolgairól már évtizedekkel ezelőtt tudtak a szakmában. Mi is megírtuk, hogy Juhászt 2009-ben fegyelmivel távolították el a gyermekvédelemből egy gondozottal való, helytelennek ítélt kapcsolata miatt. És itt értünk el ahhoz, hogy ebben az ügyben jelenleg ez az egyetlen releváns kérdés, amit ráadásul kötelező is feltenni.

Még egyszer: hogyan kerülhetett vissza egy intézmény élére Juhász Péter Pál, és miként maradhatott a pozíciójában újabb hosszú évekig? Amíg erre nincs épeszű magyarázat – és ezt az igazságügyi tárca hevenyészett vizsgálati jelentése meg a kormánypárti megmondók zavargásokat vizionáló riogatása sem tisztázta –, addig

velünk marad a politikai hátszelet gyanító konteó.

Ha Semjén Zsolt nem szeretne tovább az évszázad áldozatának szerepében tetszelegni, igyekezzen mielőbb választ keresni: mi tartotta pozíciójában, mi óvta meg valóságos búraként a prostitúciót szervező igazgatót? Ha ezt megfejti, Belzebub sem fogja tovább kísérteni.

