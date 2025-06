Úgy nevezték ki a javítóintézet igazgatójává J. Pétert, hogy egy évvel előtte megrótták egy kislánnyal való kapcsolata miatt

A Budapesti Javítóintézet – közkeletű nevén a „Szőlő” – 2010 óta posztján levő igazgatóját május 29-én tartóztatták le, miután két nappal korábban a nyomozók lecsaptak rá. Emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsítják egy kolléganőjével együtt. A Rendészeti Államtitkárság szerint prostitúcióra kényszerítettek két, gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányt, akik az adminisztráció szerint az óbudai Szőlő utcai javítóintézet munkatársai voltak, de valójában a testükkel kellett pénzt keresniük.

Forrásaink szerint a letartóztatása előtti évtizedekben több rendőrségi feljelentés is született az igazgató, J. Péter Pál ellen, 2009-ben pedig fegyelmi eljárás révén bocsátották el a gyermekvédelemből.

Bántalmazottak bántalmazása

J. Péter Pál a kilencvenes évek közepén kezdett el dolgozni gyermekfelügyelőként, majd szociális munkásnak tanult, és hamar felívelt a karrierje. 2002 és 2005 között a Magvető utcai befogadó lakásotthon vezetője volt. A Magyar Jelen számolt be róla először korábbi munkatársak és gyermekvédelmi vezetők elmondása alapján, hogy ebben az időszakban éjszakánként kivitt az intézményből gyereklányokat azzal az ürüggyel, hogy krízistanácsadást végez. A lapnak nyilatkozó volt munkatárs, Reviczky Krisztina szerint egy Adrienn nevű 13 éves lány egy ilyen éjszakai „krízistanácsadás” után zaklatottan visszatérve arra utalt, hogy J. orális szexre kényszerítette. Adriennt az RTL riportja szerint korábban azért emelték ki a családjából, mert ott szexuálisan bántalmazták.

A gondozottak később több hasonló esetről számoltak be. Az otthon dolgozói Molnár Lászlóval, a Területi Gyermekvédelmi Szolgálat (Tegyesz) akkori igazgatójával 2003-ban feljelentést tettek a XVIII. kerületi rendőrkapitányságon, minek nyomán eljárás indult J. ellen, több dolgozó is tanúskodott, azonban a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. Információink szerint később egy másik feljelentés is született J. ellen, hasonló eredménnyel.