Ennyiért ehetnek a dolgozók a debreceni BMW-gyárban

A Vezess.hu ott volt a debreceni BMW-gyár megnyitóját, és pont elment az üzemi étkezde mellett mentek el, szóval benéztek, milyen ételek közül választhatnak a dolgozók, és mennyit kell érte fizetniük.

A lap fotót is mellékelt, az ételek egy részénél két ár szerepel: a normál, ami a látogatóknak szól, és a kedvezményes, ami a dolgozókra vonatkozik.

A Vezess néhány klasszikust kiemelt az ételek közül:

A Budapest sertésszelet petrezselymes burgonyával 3 450/1 545 forint,

a rántott gomba rizzsel, tartárral 2 915/1 010 forint

és a cigánypecsenye tepsis sültburgonyával 3 450/1 545 forintba kerül.

Azt ők is kiemelik, hogy a normál ár nem olcsó, de a dolgozói kedvezménnyel már kifejezetten az.

A konyha teljesen nyitott, a kiszolgálópultnál állhatnak sorba az alkalmazottak és vendégek. De nem kötelező itt étkezni, lehet hozni otthonról is ételt, vannak mikrohullámú sütők a melegítésre és több hűtő is, amit szabadon használhatnak a dolgozók, teszik hozzá.