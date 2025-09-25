iványi gábormagyarországi evangéliumi testvérközösségmetoltalom karitatív egyesület
„Embertelen körülmények között fognak idő előtt meghalni ezek az emberek” – Iványi Gábor a Dankó utcai menhelyek bezárásáról

Farkas Norbert / 24.hu
admin Tóth Bálint Soma
2025. 09. 25. 16:47
Farkas Norbert / 24.hu
A fővárosi kormányhivatal a hét elején értesítette a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, hogy 60 napon belül bezárhatják az egyház Dankó utcai hajléktalanellátó intézményeit, ahol az önellátásra képtelen, legelesettebb rászorulókat fogadják, és napi szinten akár 400 embert is elláthatnak. A hivatal azért akarja szélnek ereszteni még a tél beállta előtt a hajléktalanokat, mert súlyos hiányosságokat találtak a menhely működésében. Iványi Gábor szerint a kormányhivatal vallásüldözést folytat egy egyházi fenntartású intézmény ellen. A hivatal ugyanakkor azt közölte: nem bezárni akarják a menhelyet, hanem „elérni, hogy végre méltó ellátást kapjanak a hajléktalanok.”

Az egész dolog mondvacsinált, csak egy ürügyet keresnek, hogy bezárhassanak bennünket. És miután fellebbezésnek nincs helye, ki az, akinek bebizonyíthatjuk, hogy hazugságról van szó?

– fakadt ki lapunknak a Dankó utcai hajléktalanellátó intézmények bezárásával fenyegető eljárásról Iványi Gábor.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az Oltalom Karitatív Egyesület vezetőjével azután beszéltünk telefonon, hogy a korábbi józsefvárosi polgármester, Sára Botond által vezetett Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 22-én, hétfőn arról értesítette őket, hogy hatósági eljárást indítottak ellenük.

Az eljárás miatt pedig az is elképzelhető, hogy 60 napon belül elveszítik az engedélyüket, és akkor be kell zárniuk a több mint harminc éve működő a Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalanok Központja nevű hajléktalanellátó intézményeiket.

A két intézményben a legrosszabb állapotban lévő hajléktalanokat látják el, és folyamatosan teltházzal működnek – ami a legforgalmasabb időszakban akár 400 embert is jelenthet.

„Az egyik ok, ami miatt ezt az egészet csinálják, hogy elképesztően dühíti őket, hogy az adományozás szempontjából mi lettünk a harmadik legtámogatottabb egyház, például az evangélikus egyházat is megelőzve” – véli a testvérközösség álláspontja szerint egyházüldözésnek számító eljárásról Iványi arra utalva, hogy a 2011-ben egyházi státuszát elveszítő, majd 2022-ben más formában visszanyerő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek idén 338 ezer magyar állampolgár ajánlotta fel az adója egy százalékát.

