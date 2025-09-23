Veszélyben Iványiék hajléktalanellátója: 300 ember kerülhet utcára még a tél előtt

A Sára Botond által irányított Fővárosi Kormányhivatal hatósági eljárást indított a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Dankó utcai hajléktalanellátó intézményei ellen, írja a 444.

A lap emlékeztet, hogy az Iványi Gábor vezette MET – amely 1,4 milliárd forintot kapott idén az adó 1 százalékos felajánlásokból – fenntartásában a Józsefvárosban több mint harminc éve működik a „Fűtött Utca” és az „Oltalom Hajléktalanok Központja”.

A legrosszabb állapotban lévő hajléktalanokat látják itt el, krónikus betegségekkel élő, végtaghiányos, önellátásra képtelen embereket is fogadnak.

A kormányhivatal határozata szerint 60 napon belül ennek az intézménynek az engedélyét vonhatják vissza, illetve törölhetik őket a nyilvántartásból. Ahogy a 444 írja: ha ez megtörténik, még a tél beállta előtt bezáratnák a hajléktalanellátó intézményt, azaz több százan maradhatnának Budapesten ellátás nélkül.

A MET 444 által idézett közleménye szerint a kormányhivatal az az infrastrukturális körülményekre hivatkozva akarja bezárni Iványiék hajléktalanellátó intézményeit, új festést és ágymatracokat kérnek, ám az egyház szerint ezek a fejlesztések folyamatosan, de korlátozottan már zajlanak a lehetőségeikhez mérten.

A Kormányhivatal egyházüldözést folytat, és ugyanúgy sorsára hagyná a hajléktalanokat, ahogy a korábban megszüntetett iskoláinkba járó sajátos nevelésű, hátrányos helyzetű gyerekeket is

– írja közleményében a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Hozzátették: az eljárás során a MET minden együttműködési és jogi eszközzel élni fog a működési engedélyek megtartásának érdekében.

Iványi Gábor a 444-nek azt mondta, hogy minden áron megpróbálják elkerülni a bezárást, ami szerinte 300, télen akár 400 embert is érintene, ennyi embert pedig nem tud felszívni a hajléktalanellátás.