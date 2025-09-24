Orbán Viktor A Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések kivizsgálása és a gyermekek védelme érdekében című, szerdán megjelent kormányrendeletben „a közelmúlt eseményeire tekintettel” felhatalmazza Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy az intézmény „vezetőjével összefüggő büntetőeljárás és egyéb visszaélések ügyét teljeskörűen vizsgálja ki”.

A rendeletet kiszúró hvg.hu azt írja, hogy a miniszter a folyamatban levő büntetőeljárással kapcsolatos „minden ügyiratot, adatot, tényt megismerhet”, iratokba betekinthet. A vizsgálata eredményéről, adatokról, tényekről tájékoztathatja a kormányt és a nyilvánosságot.

A rendelet szövege szerint a kormány elkötelezett a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények és visszaélések felszámolása iránt, ezért biztosítani kell a teljes körű transzparenciát.

Tuzson már szerda délutáni videójában lobogtatott egy jelentést, amit állítása szerint a kormány megbízásából készített a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, és ami alapján azt állította, hogy politikus nincs az ügy érintettjei között. Azt is mondta, hogy az ügyhöz kapcsolódóan „szervezett akció zajlik”, és „idegen titkosszolgálati szál is felmerül” benne.

Súlyos vádak és sejtetések fogalmazódnak meg azóta, hogy májusban letartóztatták a budapesti javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált. A területi gyermekvédelem korábbi vezetője, Kuslits Gábor – szóbeszédekre hivatkozva – politikusok érintettségéről, nekik szállított fiúkról és lányokról beszélt. Őt azóta tanúként ki is hallgatták az ügyben. A téma hétfőn a parlamentben is előkerült, a KDNP-s Semjén Zsolt felindultan reagált, amikor az üggyel kapcsolatban hírbe hozott, bizonyos „Zsolti bácsi” kilétét firtatták. Ebben a cikkben összeszedtük, mit lehet tudni az ügyben.