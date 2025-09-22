Rogánék orbitális pénzekkel pörgették fel a kormányzati propagandát

A Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda lassan egy évtizede önti a tízmilliárdokat a kormányzati plakát- és hirdetési kampányokba. Az elmúlt időszakban azonban látványosan felpörgött a propaganda, amire még soha nem ment el annyi pénz egy év alatt, mint most.

A G7 összesítése szerint második negyedév végén záródó 12 hónapban összesen 52,4 milliárd forint értékben kötött szerződéseket Rogán Antal minisztériuma az eredetileg még kék plakátokról ismert kampányokra. Az állampolgárok életét, illetve az Európa jövőjét érintő kormányzati tájékoztató kampányokról 2016 óta összesen 104 közbeszerzést írtak ki.

A teljes költés 2016 novembere és 2025 júniusa között már meghaladta a 300 milliárd forintot. Ennek a hatoda esett az utolsó egy évre.

Vasárnap este több tízezren tüntettek Budapesten a kormányzati propaganda ellen, a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért. Az eseményt a Loupe Színházi Társulás szervezte, amely népszavazást is kezdeményezett a gyűlöletkeltő politikai plakátok betiltása érdekében.