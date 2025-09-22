rogán antalminiszterelnöki kabinetirodapropaganda
Belföld

Rogánék orbitális pénzekkel pörgették fel a kormányzati propagandát

Horváth Júlia / 24.hu
admin Spirk József
2025. 09. 22. 18:38
Horváth Júlia / 24.hu

A Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda lassan egy évtizede önti a tízmilliárdokat a kormányzati plakát- és hirdetési kampányokba. Az elmúlt időszakban azonban látványosan felpörgött a propaganda, amire még soha nem ment el annyi pénz egy év alatt, mint most.

A G7 összesítése szerint második negyedév végén záródó 12 hónapban összesen 52,4 milliárd forint értékben kötött szerződéseket Rogán Antal minisztériuma az eredetileg még kék plakátokról ismert kampányokra. Az állampolgárok életét, illetve az Európa jövőjét érintő kormányzati tájékoztató kampányokról 2016 óta összesen 104 közbeszerzést írtak ki.

A teljes költés 2016 novembere és 2025 júniusa között már meghaladta a 300 milliárd forintot. Ennek a hatoda esett az utolsó egy évre.

Vasárnap este több tízezren tüntettek Budapesten a kormányzati propaganda ellen, a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért. Az eseményt a Loupe Színházi Társulás szervezte, amely népszavazást is kezdeményezett a gyűlöletkeltő politikai plakátok betiltása érdekében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elvették az iratait egy 17 éves lánytól, majd prostitúcióra kényszerítették, egy kuncsaftja menekítette ki
Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád
Mészáros Lőrinc autókereskedésében nyílt kormányablak, 1,1 milliós bérleti díjat fizet érte az állam
Hadházy újabb fotókat közölt Hatvanpusztáról: kétmilliós márvány kád van a mezőgazdasági üzemben
Magyar Péter elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik