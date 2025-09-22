Karácsonyék megszereznék maguknak a mini-Dubaj hivatalos nevét

Védjegybejelentési kérelmet adott be a „Grand Budapest” kifejezésre a fővárosi tulajdonban lévő Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához – írja a G7.

Ez lett volna a hivatalos neve annak a mini-Dubaj néven ismertté projektnek, amelyet a kormány hathatós támogatása mellett arab beruházók segítségével igyekeztek megvalósítani Rákosrendező területén. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) és az egyesült arab emírségekbeli Eagle Hills Hungary Zrt. ingatlanfejlesztő ennek fényében még januárban aláírt egy megállapodást arról, hogy az arab cég 50,9 milliárd forintért megvesz egy 85 hektáros területet Rákosrendezőn, ahol egy teljes városnegyedet szerettek volna felépíteni.

Az Eagle Hills – amint a lap felidézte – a „Grand Budapest” nevet szánta a gigantikus beruházásnak, és a kifejezést már januárban is megpróbálták levédetni, csakhogy a folyamat megakadt a beruházás körüli politikai botrány miatt. A főváros vezetése elővásárlási jogra hivatkozva tudta megakadályozni a vitatott ingatlanberuházást, ami többek szerint a városképbe nem illő elemeket tartalmazott.

A védjegybejelentést így már júliusban visszavontnak nyilvánította a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Az elővásárlási joggal érintett területet időközben a Budapesti Közművek megvásárolta, és most nekifut a kifejezés levédetésének. A cég múlt hétfőn nyújtott be erre vonatkozó kérelmet az illetékes hivatalhoz.

Míg az eredeti beruházó a védjegybejegyzéshez szükséges „árujegyzékében” főleg a fejlesztéshez köthető tevékenységeket, így ingatlanokkal kapcsolatos és szállodai szolgáltatásokat szerepeltetett, addig a mostani kérelem kiterjed lényegében minden merchandise kategóriára, de a mezőgazdasági, építőipari, tudományos szolgáltatásokra, sőt még a hulladék-újrahasznosításra is. A lap szerint ezzel együtt sem biztos, hogy a cég kérelmére rábólint a hivatal. Korábban a G7-nek nyilatkozó szakértő azt mondta, hogy a kifejezés túlságosan leíró jellegű, és az ilyeneket alapesetben el szokták utasítani.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudit, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi minisztere két hete járt Magyarországon, és Karácsony Gergely főpolgármesterrel is találkozott. A megbeszélésen a rákosrendezői projekt is szóba került.