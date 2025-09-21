Tapasztó Orsi: a kegyelmi ügy csak a jéghegy csúcsa, sok hasonló ügy zajlik ezekben a percekben is, csak nem tudunk róluk

„A bácsik, akik vezetik az országot, sokszor butaságot mondanak, és közben dühös plakátokat rajzolnak. Csak ezek a bácsik soha nem fognak bocsánatot kérni” – kezde beszédét az influenszer azzal a dilemával, mit lehet mondani egy gyereknek, aki reggelente iskolába menet rendszeresen ezeket a gyűlöletkeltő plakátokat látja, és megkérdezi, miért rakják ezeket ki.

A gyermekvédelemre ma Magyarországon kitehetjük a megtelt táblát – folytatta beszédét az ágazat problémáit sorolva. Felidézte, legutóbb akkor áll színpadon a Hősök terén, amikor a kegyelmi ügy kirobbanása után az influenszerekkel utcára szólították a tömeget. „Pontosan 583 napja nem oldódott meg semmi, sőt minden rosszabb lett” – jelentette ki. Azoknak a gyermekvédelmi szakembereknek, akik azóta is segítő szándékuk miatt maradtak a rendszer tagjai, elismérését küldte, azok viszont, akik azért maradtak, hogy gyerekeket bántsanak és kihasználjanak, azoknak ugyanazt kívánja, amit ők adnak a legvédtelenebbeknek.

Legalábbis addig, míg eljön az elszámoltatásuk, mert el fog jönni

– hangoztatta.

Szerinte a kegyelmi ügy csak a jéghegy csúcsa, sok hasonló ügy zajlik ezekben a percekben is, csak nem tudunk róluk, mert akkora a megfélemlítés, hogy senki nem mer beszélni. A Szőlő utcai esetet emelte ki ő is, azt taglalva, hogy az elkövetők felülről kapják itt a megerősítést, hogy csinálják csak, amit csinálnak, nem lesz semmi következménye.

A társadalom immunrendszere a tét a megítélése szerint, erre pedig a válaszunk nem lehet a hallgatás, nem lehet az öncenzára, mert a hallgatás táplálja a gyűlöletet, a kimondott szó viszont képes azt megállítani. Az elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját emelte ki ezután, rámutatva arra, hogy a gyűlöletnek ez lehet az ára. Mint mondta, senkin nem látszik, mennyit bír el, senkiről nem tudni, mi lehet az utolsó csepp.

Tapasztó szerint lehet válasz a nyitottság, a kritikus gondolkodás, mások tapasztalatainak megértése, de közben nem kell feltétlenül ugyanazt gondolnunnk – de utálnunk sem kell egymást. Ilyen országot szeretne, és olyat, ahol a hatalom nem fegyverként használja a véleménykülönbséget. Szerinte ez az ország nem utópia, bár mindent megtettek azért, hogy ezt elhitessék velünk. Ez az ország Magyarország is lehet, de csak akkor, ha nemet mondunk arra a gyűlöletre, ami most ömlik ránk.

Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet legyen a normalitás, akarjatok levegőt!

– zárta beszédét.